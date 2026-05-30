आयुष्य संपवायला मदत करायचा! ४० देशात हजारो लोकांना पाठवलं 'पाकिट', शेकडोंनी उचललं टोकाचं पाऊल; गुन्हा केला मान्य

कॅनडात घडलेल्या एका घटनेनं जगभरात खळबळ उडाली आहे. कॅनडातील एका नागरिकाने न्यायालयात कबूल केलं की जगातील अनेक लोकांना आत्महत्या करण्यासाठी मदत केलीय. आता या प्रकरणाला मृत्यूची ऑनलाइन डिलिव्हरी म्हटलं जात आहे. कॅनडाचा नागरिक केनेथ लॉ यानं विषारी केमिकलची सुसाइड पॅकेट जगभरातील लोकांना पाठवलं. त्याचा वापर करून अनेकांनी आयुष्य संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. Canada Man Admits Sending Harmful Packages Worldwide.केनेथला शुक्रवारी ओंटारियोतील न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. ६० वर्षीय केनेथने १४ प्रकरणांमध्ये आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचे आरोप मान्य केले. तर त्याच्याविरोधात १४ हत्येचे आरोप मागे घेण्यात आले आहेत. या प्रकरणी शिक्षेची सुनावणी सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. ओंटारियो प्रांतात १६ ते ३६ वर्षांच्या १४ जणांच्या मृत्यू होण्यामागे आपला हात होता हे केनेथने मान्य केलं. तपासात समोर आलं की, केनेथनं फक्त कॅनडातच नाही तर जगभरातील अनेक देशांमध्ये अशी पाकिटं पाठवली होती. न्यायालयात त्यानं असंही सांगितलं की, ब्रिटनमध्ये ७९ जणांना मृत्यूशी संबंधित विषारी पदार्थ मी पाठवले होते..केनेथच्या दाव्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. तपास यंत्रणांनी सांगितले की, केनेथने ४० पेक्षा जास्त देशात आत्महत्येशी संबंधित किट आणि विषारी केमिकल्स पाठवली. यात कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, एकूण १२०९ पाकिटं ४१ देशात पाठवली होती..व्यवसायाने इंजिनिअर आणि एका हॉटेलमध्ये कूक म्हणून काम करणारा केनेथ हा अनेक वेबसाइट चालवायचा. या वेबसाइटच्या माध्यमातून तो धोकादायक अशी केमिकल्स विकत असे. चौकशीत समोर आलं की, संशय येऊ नये यासाठी तो हॉट सॉस आणि इतर खाद्य उत्पादनांची विक्री दाखवायचा. यामुळे त्याचा व्यवसाय एक सामान्य फूड सप्लायचा असल्याचं वाटत असे..केनेथने पाठवलेल्या पॅकेट्समध्ये आत्महत्येसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विषारी केमिकल्ससोबतच इतर साहित्य आणि ते कसे वापरायचे याच्या सूचनाही होत्या. ब्रिटनच्या नॅशनल क्राइम एजन्सीच्या चौकशीत समोर आलं की, २८६ जणांना त्याचे पॅकेट मिळाले होते आणि ११२ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणामुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या हालचाली आणि धोकादायक पदार्थांच्या विक्रीवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.