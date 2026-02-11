Canada School Firing : कॅनडातील शाळेत गोळीबार, १० जणांचा मृत्यू, २५ गंभीर जखमी; हल्लेखोराला पोलिसांनी केले ठार

कॅनडातील ईशान्य ब्रिटिश कोलंबियामधील मंगळवारी एका हायस्कूलमध्ये झालेल्या गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी हल्लेखोरालाही ठार केले आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी सांगितले की ब्रिटिश कोलंबियाच्या पीस परिसरातील टम्बलर रिज सेकंडरी स्कूलमध्ये गोळीबार झाला. यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला आणि गोळीबार करणाऱ्यालाही पोलिसांनी ठार केले..हल्लेखोरासह १० जणांचा मृत्यूसीबीसी न्यूजने वृत्त दिले आहे की मंगळवारी कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबियामधील टम्बलर रिज येथे झालेल्या गोळीबारात एका संशयित गोळीबार करणाऱ्यासह दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे..Indian Student Killed in Canada : भारतीय विद्यार्थ्याची कॅनडात गोळ्या झाडून हत्या, हल्लेखोर युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये घुसले अन्....हायस्कूलमध्ये सहा जण मृतावस्थेत आढळले आहेत आणि या घटनेशी संबंधित असलेल्या घरात आणखी दोन जण मृतावस्थेत आढळले आहेत. संशयित गोळीबार करणाऱ्यासह रुग्णालयात नेत असताना वाटेत आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. याव्यतिरिक्त सीबीसीने पोलिसांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की, स्थानिक वैद्यकीय केंद्रात जखमी झालेल्या २५ जणांवर उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.