Bishnoi Gang: बिश्नोई टोळीला सर्वात मोठा झटका! सरकारकडून दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित, आता पुढची कारवाई काय?

Bishnoi Gang Terrorist Entity: बिश्नोई टोळी भारतातून काम करते आणि तिचा म्होरक्या लॉरेन्स बिश्नोईवर तुरुंगातून मोबाईल फोनद्वारे टोळीच्या कारवाया नियंत्रित करण्याचा आरोप आहे.
कॅनडाने लॉरेन्स बिश्नोई टोळीला दहशतवादी गट म्हणून घोषित केले आहे. कॅनडाच्या सरकारने म्हटले आहे की, ही टोळी भारतात आहे. तिचा म्होरक्या तुरुंगात असताना मोबाईल फोनचा वापर करून गुन्हे करतो. गेल्या वर्षी कॅनडाच्या पोलिसांनी आरोप केला होता की, भारताने कॅनडामधील खलिस्तानी समर्थकांना मारण्यासाठी आणि धमकावण्यासाठी या टोळीचा वापर केला. भारताने हे नाकारले आणि टोळीला मिळणारा निधी थांबवण्यासाठी कॅनडासोबत काम करत असल्याचे सांगितले.

