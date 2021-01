संसदेत हिंसाचार सुरू असताना ट्रम्प कुटुंबीय सेलिब्रेशनमध्ये मग्न; व्हायरल व्हिडिओमुळे संताप

वॉशिंग्टन - अमेरिकेच्या संसदेत ट्रम्प समर्थकांनी अभूतपूर्व असा गोंधळ घातल्यानंतर आता उरलेला काही दिवसांचा कार्यकाळ ट्रम्प पूर्ण करू शकतील की नाही असा प्रश्न आहे. समर्थकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे ट्रम्प अडचणीत येण्याची शक्यता असून आता आणखी एका व्हिडिओमुळे ते कचाट्यात सापडू शकतात. इटलीची राजधानी रोम जळत असताना सम्राट निरो फिडेल वाजवण्यात दंग झाला होता. आता तशीच काहीशी कृती ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडून घडल्याचं समोर आलं आहे. ज्यावेळी ट्रम्प समर्थक तोडफोड आणि मारहाण करत होते त्यावेळी ट्रम्प यांचे कुटुंबिय टीव्हीवर हे सर्व लाइव्ह बघत होते. याचाही एक व्हिडिओ व्हायरल झाला असून ट्रम्प यांच्या मुलानेच तो शूट केला आहे.

व्हिडिओमध्ये ट्रम्प यांच्यासह त्यांची मुलगी इव्हांका दोन तीन वेगवेगळ्या टीव्ही स्क्रीनवर कॅपिटॉलमध्ये होत असलेला हिंसाचार पाहताना दिसतात. बँकग्राउंड म्युझिकही सुरू असून यात ट्रम्प आणि इव्हांका गंभीर वाटतात तर त्यांचा मुलगा डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनिअर, गर्लफ्रेंड किम्बर्ली आणि चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज आनंदी दिसतात.

The Trump family hosted a viewing party to watch the terrorist attack on the U.S. Capitol. Kimberly Guilfoyle & Don Jr say “fight” with sick glee as they count down to the insurrection. Donald Trump stares at the screen, awaiting the violence he incited.pic.twitter.com/4R3HoHmIeW

— Stephanie Kennedy (@WordswithSteph) January 7, 2021