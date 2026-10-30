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Captain Smit Machchhar : धैर्याला सलाम ! १७४ प्रवाशांचा जीव वाचवणारे कॅप्टन स्मित मच्छार यांचा UAE कडून ‘ऑर्डर ऑफ झायेद II’ पुरस्काराने सन्मान

Order of Zayed II : संयुक्त अरब अमिरातीने भारतीय वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छार आणि फ्लायदुबई कर्मचारी वर्गाला दुबई-तेल अवीव फ्लाइटमधील हल्ल्यात दाखवलेल्या धैर्याबद्दल ‘ऑर्डर ऑफ झायेद II (प्रथम श्रेणी)’ पुरस्काराने सन्मानित केले.
UAE Honour Ceremony for flydubai Crew

UAE Honour Ceremony for flydubai Crew

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Captain Smit Machchhar Received Order of Zayed II : संयुक्त अरब अमिरातीने भारतीय वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छार आणि त्यांच्या फ्लायदुबई कर्मचारी वर्गाचा विशेष सन्मान केला आहे. दुबई ते तेल अवीवदरम्यान विमान प्रवासात झालेल्या हल्ल्याच्या वेळी प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी दाखवलेल्या धैर्याबद्दल मच्छार यांना ‘ऑर्डर ऑफ झायेद II (प्रथम श्रेणी)’ या पुरस्काराने गौरवण्यात आले. या सन्मान सोहळ्यात कॅप्टन मच्छार यांच्या डोक्यावरील गंभीर दुखापतीच्या खुणा आणि टाके स्पष्टपणे दिसून आले. गंभीर जखमी होऊनही त्यांनी दाखवलेल्या धैर्याची सध्या चर्चा होत आहे.

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