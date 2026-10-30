Captain Smit Machchhar : धैर्याला सलाम ! १७४ प्रवाशांचा जीव वाचवणारे कॅप्टन स्मित मच्छार यांचा UAE कडून ‘ऑर्डर ऑफ झायेद II’ पुरस्काराने सन्मान

Captain Smit Machchhar Received Order of Zayed II : संयुक्त अरब अमिरातीने भारतीय वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छार आणि त्यांच्या फ्लायदुबई कर्मचारी वर्गाचा विशेष सन्मान केला आहे. दुबई ते तेल अवीवदरम्यान विमान प्रवासात झालेल्या हल्ल्याच्या वेळी प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी दाखवलेल्या धैर्याबद्दल मच्छार यांना ‘ऑर्डर ऑफ झायेद II (प्रथम श्रेणी)’ या पुरस्काराने गौरवण्यात आले. या सन्मान सोहळ्यात कॅप्टन मच्छार यांच्या डोक्यावरील गंभीर दुखापतीच्या खुणा आणि टाके स्पष्टपणे दिसून आले. गंभीर जखमी होऊनही त्यांनी दाखवलेल्या धैर्याची सध्या चर्चा होत आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.संयुक्त अरब अमिराती राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्या वतीने हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. दुबईचे क्राउन प्रिन्स, उपपंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांच्या हस्ते कॅप्टन मच्छार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पदक देण्यात आले. दुबई मीडिया ऑफिसने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात कर्मचारी वर्गाच्या कर्तव्यनिष्ठेचे आणि जबाबदारीच्या भावनेचे कौतुक केले..कॉकपिटमध्ये कुऱ्हाडीने हल्लामिळालेल्या माहितीनुसार, विमानातील कॉकपिटमध्ये ठेवलेल्या कुऱ्हाडीने कॅप्टन मच्छार यांच्यावर कोपायलटने हल्ला केला होता. या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांच्या कवटीला फ्रॅक्चर झाले होते, तसेच हाडाचा एक तुकडा आतल्या दिशेने सरकला होता. एवढी गंभीर दुखापत होऊनही त्यांनी परिस्थितीचा सामना करत धैर्य दाखवले..हल्ल्यानंतर त्यांनी कॉकपिटचा दरवाजा उघडला, ज्यामुळे विमानातील कर्मचारी आणि प्रवाशांना आत प्रवेश करता आला. त्यांच्या या कृतीमुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळण्यास मदत झाली. या घटनेत प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेत UAE सरकारने त्यांचा सन्मान केला..चाकू हल्ला, विमान वेगाने खाली आलं..१७६ प्रवाशांचे प्राण वाचवणारे भारतीय वैमानिकाचं स्मित मच्छार कोण?.काय आहे ‘ऑर्डर ऑफ झायेद II’ पुरस्कार?‘ऑर्डर ऑफ झायेद II (प्रथम श्रेणी)’ हा संयुक्त अरब अमिरातीतील महत्त्वाचा नागरी सन्मान आहे. असाधारण सेवा, धैर्य आणि उल्लेखनीय योगदानाबद्दल व्यक्ती, अधिकारी, राजनैतिक प्रतिनिधी किंवा कर्मचारी वर्गाला हा पुरस्कार दिला जातो. द्विपक्षीय तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंध दृढ करण्यासाठी योगदान देणाऱ्या व्यक्तींनाही या सन्मानाने गौरवण्यात येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.