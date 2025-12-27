Viral: जिथे माणसांपेक्षा मांजरींचं होतं राज्य, तिथं ३० वर्षांनी बाळाचा जन्म, शांत गावात आनंदाची चाहूल

इटलीमध्ये एक गाव आहे जिथे माणसांपेक्षा मांजरींची संख्या जास्त होती. हे छोटेसे गाव अब्रुझो पर्वतरांगांमध्ये उंच असलेल्या पग्लियारा देई मार्सी या छोट्याशा गावात आहे. येथील रस्त्यांवर मांजरींचे राज्य होते. त्या दारातून आत येत असत आणि दगडी भिंतींवर विश्रांती घेत असत. कालांतराने शांत झालेल्या रस्त्यांवर स्वातंत्र्यासह त्या फिरत असत..गेल्या काही दशकांपासून लोकसंख्या सातत्याने कमी होत असल्याने मांजरींचे आवाज मानवी आवाजांपेक्षा जास्त होते. या गावात फक्त मांजरींच्या नखांचे आणि गुरगुरण्याचे मंद प्रतिध्वनी ऐकू येत होते. पण वर्षानुवर्षे शांततेनंतर पग्लियारा देई मार्सी येथे एका मांजरीच्या पिल्लाचा जन्म झाला तेव्हा शांतता भंगली. मार्चमध्ये जवळजवळ 30 वर्षांत हा पहिलाच जन्म होता..Indian Student Killed in Canada : भारतीय विद्यार्थ्याची कॅनडात गोळ्या झाडून हत्या, हल्लेखोर युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये घुसले अन्....इटलीच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेनुसार, २०२४ मध्ये देशात फक्त ३६९,९४४ मुले जन्माला आली, जी आतापर्यंतची सर्वात कमी संख्या आहे. प्रजनन दर प्रति महिला १.१८ मुलांपर्यंत घसरला आहे. ज्यामुळे इटली युरोपियन युनियनमधील सर्वात कमी देशांपैकी एक बनला आहे. २०२५ च्या प्राथमिक आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे. अब्रुझोइतका कोणताही प्रदेश या संकटाशी इतक्या तीव्रतेने झुंजत नाही..त्यांनी सांगितले की, २०२५ च्या पहिल्या सात महिन्यांत जन्मदर गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत १०.२% ने कमी झाला आहे. पग्लियारा देई मार्सी हे क्षेत्र जरी लहान असले तरी ते कमी होत चाललेले समुदाय, रिकाम्या वर्गखोल्या आणि वेगाने वृद्ध होत चाललेली लोकसंख्या या राष्ट्रीय प्रवृत्तीचे प्रतिबिंब आहे. ज्यामुळे सार्वजनिक सेवांवर लक्षणीय दबाव येत आहे..Bangladesh Mob kills young Hindu: संतापजनक! बांगलादेशात जमावाने आणखी एका हिंदू तरुणाचा बेदम मारहाण करून घेतला जीव.लाराच्या घरापासून काही पावलांच्या अंतरावर राहणाऱ्या महापौर गिउसेप्पिना पेरोझी म्हणाल्या की, गावाने पिढ्यानपिढ्या लोकांना गमावले आहे. "आम्ही अनेक वृद्ध रहिवासी गमावले आहेत आणि त्यांची जागा कोणीही घेतली नाही," ती म्हणाली. पेरोझीला आशा आहे की, लाराचे आगमन इतरांना प्रेरणा देईल. जरी ती मान्य करते की असे निर्णय किती कठीण झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.