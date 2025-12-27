ग्लोबल

Viral: जिथे माणसांपेक्षा मांजरींचं होतं राज्य, तिथं ३० वर्षांनी बाळाचा जन्म, शांत गावात आनंदाची चाहूल

Baby Born In Pagliara dei Marsi Village: ३० वर्षांत पहिल्यांदाच एकेकाळी मांजरींचे राज्य असलेल्या या गावात आनंदाचे आवाज ऐकू आले आहेत. ३० वर्षांत पहिल्यांदाच बाळाचा जन्म झाला.
इटलीमध्ये एक गाव आहे जिथे माणसांपेक्षा मांजरींची संख्या जास्त होती. हे छोटेसे गाव अब्रुझो पर्वतरांगांमध्ये उंच असलेल्या पग्लियारा देई मार्सी या छोट्याशा गावात आहे. येथील रस्त्यांवर मांजरींचे राज्य होते. त्या दारातून आत येत असत आणि दगडी भिंतींवर विश्रांती घेत असत. कालांतराने शांत झालेल्या रस्त्यांवर स्वातंत्र्यासह त्या फिरत असत.

