ग्लोबल

Gold Mine Collapse : सोन्याच्या खाणीत मोठी दुर्घटना; ३० कामगारांचा मृत्यू, अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकले

Mine Accident : स्थानिक नागरिक आणि बचाव पथकांनी तासन्तास प्रयत्न करून ३० मृतदेह बाहेर काढले.काही जखमी कामगारांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून बचावकार्य अद्याप सुरू आहे.खाणींमध्ये अपुऱ्या सुरक्षा उपायांमुळे अशा दुर्घटना वारंवार घडत आहेत.
Central African Republic mining accident

Central African Republic mining accident

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकमध्ये एका दुर्दैवी घटनेत पश्चिम भागातील सोन्याची खाण उत्खननाचे काम सुरू असताना अचानक कोसळली. या वेळी तिथे कामगार उपस्थित होते आणि त्यापैकी किमान ३० जणांचा जागीच मृत्यू झाला. ढिगाऱ्याखाली अजूनही अनेक कामगार अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, मात्र त्यांची नेमकी संख्या अद्याप समजू शकलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना नाना-मॅम्बरे प्रांतातील 'अब्बा' भागात घडली. घटनास्थळी असलेल्या कामगारांनी सांगितले की, खाणीचा एक भाग अचानक कोसळला; त्यानंतर सहकारी कामगार आणि स्थानिक नागरिकांनी त्वरित बचावकार्य सुरू केले.

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