Gold Mine Collapse : सोन्याच्या खाणीत मोठी दुर्घटना; ३० कामगारांचा मृत्यू, अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकले

सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकमध्ये एका दुर्दैवी घटनेत पश्चिम भागातील सोन्याची खाण उत्खननाचे काम सुरू असताना अचानक कोसळली. या वेळी तिथे कामगार उपस्थित होते आणि त्यापैकी किमान ३० जणांचा जागीच मृत्यू झाला. ढिगाऱ्याखाली अजूनही अनेक कामगार अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे, मात्र त्यांची नेमकी संख्या अद्याप समजू शकलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना नाना-मॅम्बरे प्रांतातील 'अब्बा' भागात घडली. घटनास्थळी असलेल्या कामगारांनी सांगितले की, खाणीचा एक भाग अचानक कोसळला; त्यानंतर सहकारी कामगार आणि स्थानिक नागरिकांनी त्वरित बचावकार्य सुरू केले..उपमहापौर सुलेमान बी यांनी सांगितले की, तासनतास चाललेल्या प्रयत्नांनंतर बचाव पथके आणि स्थानिक नागरिकांनी ३० मृतदेह बाहेर काढले. काही जखमी कामगारांना वैद्यकीय उपचारांसाठी पाठवण्यात आले आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, अजूनही अनेक लोक आत अडकलेले असू शकतात आणि त्यांना बाहेर काढण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात आहेत. .Chamoli Tunnel Tragedy: ३० तासांनंतरही ३ मजूर बेपत्ता; बोगद्यातील साचलेले पाणी ठरतेय रेस्क्यू ऑपरेशन्समध्ये मुख्य अडथळा.घटनास्थळावरून समोर आलेल्या छायाचित्रे आणि व्हिडिओमध्ये गोंधळाचे वातावरण दिसून येत आहे; चिखलाने माखलेले कामगार ढिगाऱ्यातून मृतदेह बाहेर काढताना दिसत आहेत, तर आसपासचे लोक मदतीसाठी हाका मारत आहेत. अपघातातून वाचलेल्या एका कामगाराने सांगितले की, आत अडकलेल्यांना जिवंत बाहेर काढण्याची आशा हळूहळू मावळत चालली आहे, तरीही बचावकार्य करणारे कर्मचारी आपले प्रयत्न सुरू ठेवत आहेत..सरकारी प्रवक्ते एव्हारिस्ट नगामाना यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांबद्दल शोक व्यक्त केला आणि सांगितले की, प्रशासन बाधित लोकांना मदत आणि दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकमधील लहान-मोठ्या खाणींमध्ये हजारो लोक सोने आणि इतर खनिजांचे उत्खनन करतात अशा प्रकारच्या दुर्घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. या खाणींमध्ये पुरेशा सुरक्षा उपाययोजनांचा अभाव असल्याने कामगारांचे प्राण वारंवार धोक्यात येतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.