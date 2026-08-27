China Alerts: पुढील तीन दिवसांत पुन्हा महापुराचा धोका! चीनकडून नेपाळला इशारा, नेमका अलर्ट काय?

Langtang Glacier Collapse: नेपाळ-चीन सीमाभागात पुन्हा एकदा महापुराचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. नदीच्या वरच्या भागात तयार झालेले नैसर्गिक सरोवर पुढील तीन दिवसांत फुटू शकते, असा सतर्कतेचा इशारा चीनने नेपाळला दिला आहे. २६ ऑगस्ट रोजी लँगटांग लिरुंग हिमनदीचा मोठा भाग कोसळल्यामुळे नेपाळमधील भोटेकोशी नदीला भीषण जलप्रलय आला होता..नेपाळच्या जलविज्ञान आणि हवामानशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार, हा पूर मुसळधार पावसामुळे आलेला नव्हता. उपग्रह छायाचित्रांनुसार, सुमारे ५,२०० मीटर उंचीवरील लँगटांग लिरुंग हिमनदीचा एक भलामोठा तुकडा तुटून सुमारे १,२०० मीटर खाली भोटेकोशीची उपनदी असलेल्या ल्हेंडे नदीच्या पात्रात कोसळला. .Truck Accident : धारूर घाटात सरकी वाहतूक करणारा ट्रक पलटी; चालक दरीत कोसळला, प्रवासी व वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण.या बर्फ आणि दरडींच्या ढिगाऱ्यामुळे अरुंद दरी अडवली जाऊन नैसर्गिक धरणासारखी स्थिती निर्माण झाली आणि ते अचानक फुटल्याने चिखल, बर्फ आणि महाकाय खडकांसह पाण्याचा रौद्र लोंढा रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा आणि चितवन जिल्ह्यांच्या दिशेने वेगाने पुढे सरकला..त्याच दिवशी सकाळी चीनच्या बाजूला गिरोंग पोर्ट परिसरात दरड कोसळून पाच फुटांपेक्षा जास्त चिखल साचला, ज्यामुळे तेथील रस्ते आणि दळणवळण पूर्णपणे ठप्प झाले. चीनच्या हद्दीत तिघांचा मृत्यू झाला असून ५५८ जण बेपत्ता आहेत; या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तातडीने व्यापक शोध व बचाव मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत..Pune DJ Sound : डीजेसाठी आग्रही मंडळांच्या मागणीपुढे पोलिसांची नरमाईची भूमिका; चार बेस, चार टॉपला परवानगीची तयारी.दरम्यान, चीनच्या जलसंपदा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, छोचेन खोला आणि पुरेपू त्सांगपो नद्यांच्या संगमाजवळ एक मोठे सरोवर तयार झाले असून, त्यात सुमारे २० लाख घनमीटर पाण्याचा साठा झाला आहे आणि ते आधीच ओसंडून वाहत आहे. पुढील तीन दिवसांत या सरोवरात आणखी ३० लाख घनमीटर पाणी जमा होण्याची शक्यता असल्याने ते फुटण्याचा मोठा धोका निर्माण झालाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.