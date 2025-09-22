ग्लोबल

चीनने शोधली संकटात संधी! अमेरिकेनं H1 Bचे शुल्क वाढवताच केली K व्हिसाची घोषणा

China K Visa : अमेरिकेनं एच१ बी व्हिसाचं शुल्क वाढवल्यानं अनेक उच्च कौशल्ये असणारे पर्याय शोधतील आणि याचाच फायदा घेण्यासाठी चीनने नवी घोषणा केलीय. एक ऑक्टोबरपासून नवा के व्हिसा सुरू केला जाणार आहे.
सूरज यादव
अमेरिकेनं एच१ बी व्हिसाचं शुल्क ८८ लाख रुपये इतकं केल्यानंतर जगभरात खळबळ उडालीय. यामुळे अमेरिकेत नोकरी करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. एच१ बी व्हिसाधारकांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे भारतीयांचं आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर चीनने नवी खेळी खेळलीय. एच१ बी व्हिसाचं शुल्क वाढल्यानं अनेक उच्च कौशल्ये असणारे पर्याय शोधतील आणि याचाच फायदा घेण्यासाठी चीनने नवी घोषणा केलीय. एक ऑक्टोबरपासून नवा के व्हिसा सुरू केला जाणार आहे.

