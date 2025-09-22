चीनने शोधली संकटात संधी! अमेरिकेनं H1 Bचे शुल्क वाढवताच केली K व्हिसाची घोषणा

अमेरिकेनं एच१ बी व्हिसाचं शुल्क ८८ लाख रुपये इतकं केल्यानंतर जगभरात खळबळ उडालीय. यामुळे अमेरिकेत नोकरी करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. एच१ बी व्हिसाधारकांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे भारतीयांचं आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर चीनने नवी खेळी खेळलीय. एच१ बी व्हिसाचं शुल्क वाढल्यानं अनेक उच्च कौशल्ये असणारे पर्याय शोधतील आणि याचाच फायदा घेण्यासाठी चीनने नवी घोषणा केलीय. एक ऑक्टोबरपासून नवा के व्हिसा सुरू केला जाणार आहे..चीनने रविवारी एक अधिकृत निवेदन जारी करत म्हटलं की, विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनिअरिंग आणि गणित क्षेत्रातील जगभरातील तरुण आणि प्रतिभावंतांसाठी नवी के व्हिसा कॅटेगरी सुरू करण्यात येणार आहे. गेल्या महिन्यात या व्हिसा नियमात परदेशी नागरिकांच्या प्रवेश आणि परतण्याबाबतच्या नियमात सुधारणा करण्यात आलीय. १ ऑक्टोबरपासून नवा व्हिसा लागू होईल. या व्हिसाचं नाव के व्हिसा असं ठेवलंय. अमेरिकेच्या एच१ बी व्हिसाची ही चिनी आवृत्ती असल्याचं म्हटलं जातंय. एच१ बी व्हिसाचं शुल्क वाढवलं असतानाच चीनने ही घोषणा केल्यानं आता चर्चेला उधाण आलंय..एका कंपनीने १६००० अमेरिकन काढून टाकले अन् ५००० H-1B व्हिसावाले घेतले; ट्रम्पनी सांगितली शुल्क वाढवण्याची ९ कारणं.अमेरिकेनं एच १ बी व्हिसाच्या शुल्कात तब्बल दहा पट वाढ केली. या वाढीमुळे नव्याने अमेरिकेत जाऊ पाहणाऱ्यांना मोठा दणका बसलाय. जगभरातील विज्ञान, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या दमाच्या प्रतिभावंतांसमोर यामुळे संकट निर्माण झालंय. पण याच संकटात चीनने संधी शोधली आहे. अमेरिकेचा एच१ बी व्हिसा ज्या क्षेत्रातील लोकांसाठी आहे त्यांच्यासाठीच चीनने के व्हिसाची घोषणा केलीय..चीनच्या घोषणेनुसार, के व्हिसा हा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील त्या परदेशी तरुणांसाठी ज्यांनी चीनच्या विद्यापीठांमध्ये किंवा संस्थांमध्ये पदवी मिळवली असेल. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेनं एच१ बी व्हिसाच्या अर्जावर १ लाख डॉलर इतकं शुल्क लागू करण्याची घोषणा केलीय. यामुळे आयटी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये चिंतेचं वातावऱण आहे..चीनच्या सध्याच्या १२ सामान्य व्हिसा कॅटेगरीच्या तुलनेत नवी के व्हिसा कॅटेगरी ही सर्वाधिक लोकांना आकर्षित करणारी आहे. यात अनेकदा प्रवेश, वैधतेची दीर्घकाळ मुदत, अधिक काळ थांबण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. बहुतांश वर्क व्हिसासारखं के व्हिसासाठी चीनच्या कंपनीचे नियुक्ती पत्र किंवा शिफारसीची गरज नसेल. के व्हिसाधारक चीनमध्ये आल्यानंतर शिक्षण, संस्कृती, विज्ञान किंवा तंत्रज्ञान यात भाग घेऊ शकतात. याशिवाय व्यापार, उद्योगाशी संबंधित कामही करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.