चीनच्या शांघायनंतर बीजिंगमध्ये कोरोनाचा कहर, तीन वेळा करावी लागणार चाचणी

By

बीजिंग : जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये (China) कोरोना नियंत्रणासाठी कडक निर्बंध असूनही रुग्णसंख्या कमी होताना दिसत नाही. बीजिंगमधील (Beijing) सर्वात मोठा जिल्हा, चाओयांगने सोमवारी (ता.२५) सर्व नागरिकांसाठी तीन टप्प्यांमध्ये कोविड-१९ चाचणीस सुरुवात केली आहे. येथील लोकांना भीती आहे, की त्यांनाही शांघायप्रमाणे लाॅकडाऊनला सामोरे जावे लागेल. शांघायमध्ये लोक अनेक दिवसांपासून घरात कैद असून त्यांच्या खाण्यांची आभाळ होत आहे. चाओयांग जिल्ह्यात जवळपास ३५ लाख लोक राहतात. हा केंद्रीय व्यापार जिल्हा असून येथे विदेशी दुतावास आणि गंगनचुंबी इमारती आहेत. येथे लाखो लोक काम करतात. शहरातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी रविवारी घोषणा केली, येथील रहिवाशी आणि चाओयांगमध्ये करणाऱ्यांचा या आठवड्यात तीन वेळेस- सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवारी स्वतःची कोरोना (Corona) चाचणी करावी लागेल. (China Corona News Beijing Largest District Chaoyang Residents Will Test Three Founds Of Covid Test)

हेही वाचा: कलियुगच्या या राजाने...अमृता फडणवीस यांची मुख्यमंत्री ठाकरेंवर टीका

नवीन आदेशामुळे लोकांची बेचैनी वाढली आहे. यामुळे लोक रविवारी रात्रीपासून सोमवारी सकाळपर्यंत आपल्या जवळच्या सुपरमार्केटमध्ये तासन् तास रांगेत उभे राहून खरेदी करित आहेत. त्यांना भीती आहे, की जर लाॅकडाऊन लागेल तर त्यांना घरांमध्ये बंद राहावे लागेल. स्थानिक प्रसारमाध्यमांमधील बातम्यांनुसार, अनेक बाजारांमध्ये ताज्या भाज्या आणि मांस उत्पादनांची अनिश्चित काळासाठी टंचाई निर्माण झाली आहे. फूड डिलिव्हरी अॅप्सने म्हटले आहे, की त्यांच्याजवळ उपलब्ध असलेले दुध आणि इतर साठा समाप्त झाला आहे.

हेही वाचा: भारताचा लष्करी खर्च जगात तिसऱ्या क्रमांकावर, अमेरिका-चीन आघाडीवर

लोक एकमेकांना सोशल मीडियावर आग्रह करित आहेत, की जर आठवड्याच्या मध्यात तत्काळ लाॅकडाऊनची घोषणा केली गेली तर ते खाद्यान्न आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा साठा करु शकतात. स्थानिक स्वयंसेवक शांतात आणि शिस्तपालन राखा असे आवाहन करित आहेत. चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाच्या अहवालानुसार बीजिंगमध्ये रविवारी १४ नवीन कोरोना प्रकरणे समोर आलीत. त्यात ११ हे चाओयांग जिल्ह्यातील होते.

हेही वाचा: दिल्लीत सलग तिसऱ्या दिवशी १००० कोरोनाबाधित, PM मोदी घेणार बैठक

हा शहराचा मध्यवर्ती भाग आहे. येथे चीनचे महत्त्वाचे नेते राहतात. दुसरीकडे चीनमध्ये रविवारी २० हजार १९० पेक्षा अधिक कोरोनाचे प्रकरणे समोर आली. यातील बहुतेकांमध्ये संक्रमणाचे कोणतेही लक्षणे नव्हती.