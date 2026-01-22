China Population Decline : चीनची लोकसंख्या कमालीची घटली, अर्थव्यवस्था धोक्यात, महासत्ता होण्याचे स्वप्न राहणार अपूर्ण ?

China Economy Crisis: चीन जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश म्हणून ओळखला जात होता. परंतु आता भारताचा शेजारी देश ऐतिहासिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदलातून जात आहे. २०२३ मध्ये भारताकडून "सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश" हा किताब गमावल्यानंतर, २०२५ चे आकडे चीनसाठी आणखी चिंताजनक ठरले आहेत.माओ त्से तुंगच्या काळात १९६० च्या दशकात आलेल्या महादुष्काळानंतर चीनमध्ये लोकसंख्येत इतकी तीव्र घट होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. "एक मूल धोरण" रद्द करूनही ही घट सुरूच आहे.त्यामुळे चीनची चिंता वाढली आहे. .राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, जन्मदरात घट आणि मृत्युदरात वाढ झाल्यामुळे चीनची लोकसंख्या झपाट्याने कमी झाली आहे.२०२५ मध्ये चीनची एकूण लोकसंख्या ३.३९ दशलक्ष (३.३९ दशलक्ष) ने कमी होण्याचा अंदाज आहे.२०२५ मध्ये फक्त ७.९३ दशलक्ष मुले जन्माला आली. १९४९ मध्ये चीनच्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ स्थापनेनंतरची ही सर्वात कमी पातळी आहे. लोकसंख्या स्थिरता राखण्यासाठी प्रजननदर २.१ असावा, परंतु २०२० मध्ये चीनचा दर १.३ पर्यंत घसरला आहे..Premium|South Asia Politics: चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्याकडून नव्या संघटनेचा घाट..?.लिंग गुणोत्तरात घसरणचीनमध्ये मुलांची इच्छा असल्याने अलिकडच्या दशकात स्त्रीभ्रूणहत्येच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे लिंग गुणोत्तरात घसरण झाली आहे. अलिकडच्या काळात हे प्रमाण १०० मुलींमागे १०४ मुलांवर स्थिर झाले असले तरी, बाळंतपणाच्या वयातील महिलांची अजूनही तीव्र कमतरता आहे. .अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजावर काय परिणाम होणार?लोकसंख्येतील घट ही केवळ एक आकडेवारी नाही, त्याचे गंभीर आर्थिक परिणाम आहेत जे चीनच्या महासत्ता बनण्याच्या स्वप्नावर परिणाम करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.