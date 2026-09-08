मुलांना शाळेत जायला चीनने बांधली ९०० फूट उंच लिफ्ट, आता पर्यटकांची होते गर्दी; विद्यार्थ्यांचा ३ तासांचा प्रवास काही मिनिटात

चीनचा युन्नान प्रांत हा दुर्गम आणि पर्वतांनी वेढलेला आहे. युन्नान प्रांतातील निझू नदीच्या खोऱ्यात निझूहे गावात विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी तीन तास पायपीट करावी लागत होती. उभे कडे, दऱ्या खोऱ्यातून जीव धोक्यात घालून विद्यार्थ्यांना शाळेत जावं लागायचं. कडेकपारीत थोडीशी चूक पण जीवावर बेतू शकते अशा स्थितीत विद्यार्थी प्रवास करायचे. पण या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशासनाने दरीतून थेट कड्यावर जाण्यासाठी २६३ मीटर उंचीची लिफ्ट उभारली. यामुळे ३ तासांचा रस्ता अवघ्या काही मिनिटात आणि आरामात पार करून विद्यार्थी आता शाळेत जातायत..विद्यार्थी जीव धोक्यात घालून शाळेत जात असल्याचं प्रशासनाला समजल्यानंतर युन्नान प्रशासनाने २०२२मध्ये कड्याला लागूनच २६८ मीटर उंचीची किंगयुन लॅडर नावाची लिफ्ट सुरू केली होती. या लिफ्टमुळे ३ तासांचा प्रवास काही मिनिटांमध्ये करता येऊ लागला. विद्यार्थ्यांसाठी बनवलेली ही लिफ्ट पाहण्यासाठी जगभरातून पर्यटक गर्दी करू लागले. या लिफ्टमध्ये जाण्यासाठी पर्यटकांच्या रांगा लागू लागल्या..सातवीत शिकणाऱ्या १३ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, शाळेच्या वॉशरूममध्ये आढळला मृतदेह.शाळेत जाण्यासाठी उभारण्यात आलेली ही लिफ्ट मुलांसाठी मोफत असूनही त्यांना शाळेत जाण्यासाठी पर्यटकांसोबत लांबलचक रांगेत उभा रहायला लागायचं. प्रशासनाने यावर शेवटी तोडगा काढला..नुकतंच पहिल्या लिफ्टच्या बाजूला दुसरी लिफ्ट उभारण्यात आली आहे. नवी लिफ्ट अत्याधुनिक आणि २८८ मीटर उंचीची आहे. नवी लिप्ट जुन्या लिफ्टपेक्षा २० मीटर जास्त उंच, प्रशस्त आणि वेगवान आहे. आता मुलं शटल बसने लिफ्टपर्यंत आणि केबल कारच्या माध्यमातून ३० मिनिटात शाळेत पोहोचतात..स्थानिकांनी सांगितले की, सुरुवातीला मोठं ओझं पाठिवर घेऊन ३ तास निसरड्या रस्त्याने, धोकादायक स्थितीत विद्यार्थी जात होते. पण दोन लिफ्ट बांधल्यापासून विद्यार्थ्यांचा प्रवास सोपा झाला आहे. विद्यार्थ्यांना लिफ्टमधून सुंदर असा निसर्ग अनुभवत शाळेत जाता येतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.