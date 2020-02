'कोरोनापासून जगाला वाचवायचंय तर...'; 6 कोटी नागरिकांबाबत चीन सरकारचा मोठा निर्णय!

वुहान : संगीतकार असलेल्या झांग यारूच्या आजीचे सोमवारी निधन झाले. ती कोमात होती. हॉस्पिटलने तिच्यावर उपचार करण्यास नकार दिला होता. जॉन चेन महाविद्यालयीन पदवीधर आहे. त्याच्या आईला कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. ती इतकी कमकुवत झाली आहे की, तिला उपचारासाठी हॉस्पिटल बाहेरील रांगेत उभे राहता येत नाही.

दुसरीकडे 30 वर्षीय डॉक्टर स्वत: शेवटचे श्वास घेत आहे. हे हृदय हेलावून टाकणारं दृश्य आहे चीनच्या हुबेई प्रांतातील. हुबेईची लोकसंख्या आहे 6 कोटी. आणि याच 6 कोटी लोकांच्या जीवनाबाबत चीन सरकारने मोठा निर्णय घेत त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून दिले आहे. कोरोनामुळे मृत्यू पावलेले तब्बल 97 टक्के नागरिक येथील स्थानिक नागरिक होते.

सध्या माध्यमांमध्ये एका शहराचं नाव वारंवार येत आहे, ते म्हणजे वुहान. हे वुहान शहर हुबेई प्रांताच्या राजधानीचे ठिकाण आहे. संपूर्ण चीनमध्ये ज्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे त्यापैकी 67 टक्के लोक हे हुबेईचे आहेत. आणि दिवसेंदिवस मृतांची संख्या वाढत चालली आहे. याचा बोजा स्थानिक आरोग्य यंत्रणेवरही आला असून त्यांची अवस्था केविलवाणी झाली आहे. हॉस्पिटलमध्ये पाय ठेवायलाही जागा नाही. अशी तेथील सद्यस्थिती आहे. कोरोनाचा जगातील पहिला बळी याच ठिकाणचा असल्याने 23 जानेवारीपासून हा पूर्ण प्रांतच जगावेगळा करून टाकला आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कडक आदेश जाहीर केले आहेत. त्यानुसार हुबेई प्रांत सोडून कोणीही बाहेर जाऊ शकत नाही. संपूर्ण जगाला या व्हायरसपासून वाचविण्याचा त्यामागचा मानस आहे. वुहानचे माजी उपमहासंचालक यांग गाँगहून म्हणाले की, जर पूर्ण प्रांतच सील केला नसता, तर जे कोरोनाग्रस्त आहेत, ते इतरत्र उपचारासाठी गेले असते. त्यामुळे पूर्ण चीन देश या व्हायरच्या भक्ष्यस्थानी पडला असता. यामुळे जरी जनजीवन विस्कळीत झाले असले तरी असे करणे गरजेचे होते. असं समजा की, आपण कोरोनाविरुद्ध युद्ध करत आहोत.

URGENT: After the lockdown of #Hubei province, both Liaoning province (population 43M ) & Jiangxi province (population 44M) next w also locked down due to #coronavirus. For the time being, 3 provinces and 63 cities in #China are under complete lockdown.

— AS-Source News (@ASBreakingNews) February 6, 2020