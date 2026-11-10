ग्लोबल

China Vloggers Controversy: ढाक्यातील झोपडपट्ट्या दाखवल्या दिल्लीच्या म्हणून, चिनी vloggers चा प्रकार; भारताने घेतला आक्षेप

Chinese vloggers anti India campaign: बांगलादेशातील गरीब वस्त्यांचे चित्रीकरण करून ते नवी दिल्लीतील असल्याचा खोटा दावा; अनेक महिन्यांपासून सुरू असल्याचा आरोप, भारताने संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली.
China Vloggers Controversy: Chinese Influencers Show Dhaka Slums as Delhi, India Condemns Campaign

China Vloggers Controversy: Chinese Influencers Show Dhaka Slums as Delhi, India Condemns Campaign

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Chinese Vloggers Anti India Campaign: बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील झोपडपट्टी आणि गरीब वस्त्यांचे व्हिडिओ चित्रीकरण करून ते भारताची राजधानी नवी दिल्लीतील असल्याचे भासवले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. काही चिनी vloggers आणि लाइव्ह स्ट्रीमर्स गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा प्रकार करत असल्याचे वृत्त आहे.

चिनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हे व्हिडिओ प्रसारित केले जात असून, त्यातून भारतातील राहणीमान, स्वच्छता, अन्नपद्धती आणि गरिबीबाबत नकारात्मक चित्र उभे केले जात असल्याचा आरोप आहे.

Loading content, please wait...
India
China
bangladesh
Indian Ministry of External Affairs