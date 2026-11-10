China Vloggers Controversy: ढाक्यातील झोपडपट्ट्या दाखवल्या दिल्लीच्या म्हणून, चिनी vloggers चा प्रकार; भारताने घेतला आक्षेप

Chinese Vloggers Anti India Campaign: बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील झोपडपट्टी आणि गरीब वस्त्यांचे व्हिडिओ चित्रीकरण करून ते भारताची राजधानी नवी दिल्लीतील असल्याचे भासवले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. काही चिनी vloggers आणि लाइव्ह स्ट्रीमर्स गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा प्रकार करत असल्याचे वृत्त आहे. चिनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हे व्हिडिओ प्रसारित केले जात असून, त्यातून भारतातील राहणीमान, स्वच्छता, अन्नपद्धती आणि गरिबीबाबत नकारात्मक चित्र उभे केले जात असल्याचा आरोप आहे. .या प्रकरणावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत अशा प्रकारांना दुर्दैवी म्हटले. कोणत्याही देशाचे चुकीचे चित्र जगासमोर मांडण्याचे प्रयत्न संबंधित व्यक्ती आणि त्यांना पाठबळ देणाऱ्यांची विश्वासार्हता कमी करतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Rabia Ahsan 92 News Anchor Murder : रावळपिंडीतील '९२ न्यूज'च्या अँकर राबिया अहसान यांच्या हत्याकांडामुळे माध्यम जगतात संताप.जयस्वाल म्हणाले, "ढाक्याला दिल्ली म्हणून दाखवण्यासाठी परदेशी व्यक्तींना पैसे देण्याचे प्रयत्न आणि अशा प्रकारे खोटे कथन पसरवणे दुर्दैवी आहे. यामुळे असे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींची आणि त्यामागे असणाऱ्यांची विश्वासार्हता कमी होते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशा लोकांवर कारवाई करावी.".बांगलादेशमधील 'प्रथम आलो' या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, ढाक्यातील उत्तरा सेक्टर १२ आणि त्यालगतच्या टेकपारा परिसरात हा प्रकार सुरू आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या अंदाजानुसार, १५० हून अधिक चिनी नागरिक या भागात व्हिडिओ तयार करत आहेत.हे vloggers दोन मोबाईल फोन घेऊन परिसरातील रस्ते आणि अरुंद गल्ल्यांमध्ये फिरतात. अनेक तास लाइव्ह स्ट्रीमिंग करण्यासोबतच काही वेळा ते स्थानिकांच्या घरांमध्ये जाऊनही चित्रीकरण करतात. मात्र, या व्हिडिओंचा वापर कुठे आणि कोणत्या पद्धतीने केला जात आहे, याची माहिती स्थानिक नागरिकांना नसल्याने त्यांच्यात नाराजी वाढत आहे..Nvidia Stock Crash : ३० मिनिटांत गमावले ६२,००० कोटी! 'त्या' चिनी तरुणीच्या जाळ्यात अडकले जगातील दिग्गज CEO?.फांगयू नावाच्या एका चिनी नागरिकाने 'प्रथम आलो'शी बोलताना हे लाइव्ह स्ट्रीमिंग WeChat वरील उत्पादनांच्या जाहिरातींसाठी केले जात असल्याचे सांगितले. तसेच, चिनी नागरिकांना मदत करणारी बांगलादेशी महिला रितू अख्तर हिने दिलेल्या माहितीनुसार, Douyin या चीनमधील टिकटॉकच्या पर्यायी प्लॅटफॉर्मवर व्हिडिओ पोस्ट करूनही ते पैसे कमावतात.या प्रकारामुळे ढाक्यातील स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, बांगलादेशातील गरीब वस्त्यांचे चित्र भारताशी जोडून दाखवण्यामागील हेतूवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.