5 वर्षांचा तुरुंगवास टाळण्यासाठी 4 वर्षांत तब्बल 3 वेळा राहिली गर्भवती; महिलेचा अनोखा प्रताप समोर, 'या' प्रकरणात ठरवलं होतं दोषी

Woman in China Uses Pregnancy to Avoid Prison Sentence : डिसेंबर २०२० मध्ये चेन होंगला फसवणुकीच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, तुरुंगात जाण्याऐवजी तिने कायद्याचा एक महत्त्वाचा फायदा घेतला.
बाळकृष्ण मधाळे
Fraud Case China Woman : चीनमध्ये तुरुंगवास टाळण्यासाठी एका महिलेने अवलंबलेली धक्कादायक युक्ती उघड झाली आहे. शांक्सी प्रांतातील या महिलेने फसवणूक प्रकरणात सुनावलेली पाच वर्षांची शिक्षा टाळण्यासाठी चार वर्षांच्या कालावधीत तब्बल तीन वेळा गर्भवती राहण्याचा मार्ग (Pregnancy To Avoid Jail) अवलंबला.

