5 वर्षांचा तुरुंगवास टाळण्यासाठी 4 वर्षांत तब्बल 3 वेळा राहिली गर्भवती; महिलेचा अनोखा प्रताप समोर, 'या' प्रकरणात ठरवलं होतं दोषी

Fraud Case China Woman : चीनमध्ये तुरुंगवास टाळण्यासाठी एका महिलेने अवलंबलेली धक्कादायक युक्ती उघड झाली आहे. शांक्सी प्रांतातील या महिलेने फसवणूक प्रकरणात सुनावलेली पाच वर्षांची शिक्षा टाळण्यासाठी चार वर्षांच्या कालावधीत तब्बल तीन वेळा गर्भवती राहण्याचा मार्ग (Pregnancy To Avoid Jail) अवलंबला. .मात्र, अखेर तिचा हा डाव फसला असून तिला डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवण्यात आलं आहे. ही महिला तिच्या 'चेन होंग' या टोपणनावाने ओळखली जाते. तिच्या या प्रकरणामुळे सध्या चिनी सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे..चीनचा कायदा कोणत्या गोष्टीला मुभा देतो?डिसेंबर २०२० मध्ये चेन होंगला फसवणुकीच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, तुरुंगात जाण्याऐवजी तिने कायद्याचा एक महत्त्वाचा फायदा घेतला. चीनच्या कायद्यानुसार, गर्भवती महिला किंवा नवजात बाळाची काळजी घेणाऱ्या मातांना तुरुंगाबाहेर राहण्याची मुभा मिळते. या तरतुदीमुळे दोषींना दर तीन महिन्यांनी गर्भधारणा किंवा आरोग्य अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. तसेच सुधारगृहातील अधिकाऱ्यांकडून त्यांची तपासणी केली जाते..तुरुंगवास टाळण्यासाठी गर्भधारणेचा वापर२०२० ते २०२४ या काळात चेन होंगने एकाच पुरुषाकडून तीन मुलांना जन्म दिला. प्रत्येक वेळी गर्भधारणा झाल्याने तिला तुरुंगाबाहेर राहण्याची मुभा मिळत राहिली; पण मे २०२५ मध्ये तपासादरम्यान उघड झाले की, चेन आपल्या नवजात बाळासोबत राहत नव्हती. त्या बाळाचे नोंदणीपत्र (हुकोउ) तिच्या माजी पतीच्या बहिणीच्या नावावर असल्याचे समोर आले. तपासात हेही स्पष्ट झाले की, चेनने आपल्या पतीला घटस्फोट दिला होता. तिची पहिली दोन मुले माजी पतीसोबत राहत होती, तर तिसरे मूल तिने माजी पतीच्या बहिणीकडे सोपवले होते..शिक्षा आणि कारवाईया उघडकीनंतर स्थानिक वकिलांनी चेनवर गर्भधारणेचा गैरवापर करून तुरुंगवास टाळल्याचा आरोप केला. अखेर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार तिला उर्वरित शिक्षा (सुमारे एक वर्ष) भोगण्यासाठी तुरुंगात पाठवण्यात आले..यापूर्वीही अशी घटना पहिलीच वेळ नाही. २००५ मध्ये एका महिलेने भ्रष्टाचार प्रकरणात जन्मठेप टाळण्यासाठी दहा वर्षांत तब्बल १४ वेळा गर्भवती राहिल्याचा दावा केला होता. त्यापैकी एक गर्भधारणा खोटी असल्याचेही नंतर उघड झाले. अखेर २०१५ मध्ये तिला तुरुंगात पाठवण्यात आले.