China Ministers: चीनमधील शी जिनपिंग सरकार हादरलं! दोन बड्या नेत्यांना फाशीची शिक्षा; न्यायालयाचा मोठा निर्णय, प्रकरण काय?

चीनच्या एका न्यायालयाने शी जिनपिंग यांच्या सरकारमधील दोन माजी संरक्षण मंत्र्यांना भ्रष्टाचारासाठी दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. वेई फेनहे आणि ली शांगफू यांच्यावर २०२४ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली चौकशी करण्यात आली होती. दोन वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही माजी मंत्र्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली..वेई फेनहे यांनी २०१८ ते २०२३ पर्यंत चीनचे संरक्षण मंत्री म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर ली शांगफू यांची संरक्षण मंत्रालयात नियुक्ती झाली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे त्यांनाही नंतर पदावरून हटवण्यात आले. संरक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी फेनहे रॉकेट विज्ञान विभागात अधिकारी होते. २०२३ मध्ये त्यांना अचानक त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले. यानंतर चीन सरकारने त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू केली..फेनहेवर कमिशन स्वीकारल्याचा आरोप होता. इतकेच नव्हे तर, तपासात असे आढळून आले की फेनहेने कंत्राटदारांकडून महागड्या भेटवस्तू स्वीकारल्या होत्या. त्याच्यावर प्रचंड संपत्ती जमा केल्याचाही आरोप होता. त्याचप्रमाणे, शांगफूवर कंत्राट प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचा आरोप होता. दोन्ही माजी मंत्री एकेकाळी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या जवळचे मानले जात होते. फेनहे आणि शांगफू हे कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी सदस्यही होते..या वर्षी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीत चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भ्रष्टाचाराविरोधात कडक इशारा दिला. २०२२ ते २०२५ दरम्यान, लाचखोरीप्रकरणी तीन जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. याशिवाय, चीनमधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लष्करी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नियमितपणे शिक्षा सुनावली जात आहे..गेल्या तीन वर्षांत चीनमध्ये भ्रष्टाचारासाठी १५,००० माजी अधिकाऱ्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. चिनी सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यापैकी १०० जणांमध्ये वरिष्ठ लष्करी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. अध्यक्ष झाल्यावर शी जिनपिंग यांनी २०१२ मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम सुरू केली. तेव्हापासून दहा लाखांहून अधिक चिनी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत.