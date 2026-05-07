China Ministers: चीनमधील शी जिनपिंग सरकार हादरलं! दोन बड्या नेत्यांना फाशीची शिक्षा; न्यायालयाचा मोठा निर्णय, प्रकरण काय?

China sentenced two former defense ministers: चीनमधील दोन माजी संरक्षण मंत्र्यांना लाच घेणे महागात पडले आहे. चिनी न्यायालयाने माजी संरक्षण मंत्र्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
Vrushal Karmarkar
चीनच्या एका न्यायालयाने शी जिनपिंग यांच्या सरकारमधील दोन माजी संरक्षण मंत्र्यांना भ्रष्टाचारासाठी दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. वेई फेनहे आणि ली शांगफू यांच्यावर २०२४ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली चौकशी करण्यात आली होती. दोन वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही माजी मंत्र्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.

