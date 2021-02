ऐकावं ते नवलचं! त्यानं चक्क विजेच्या खांबावर केला व्यायाम; व्हिडिओ व्हायरल

जगभरात अनेक चित्र-विचित्र घटना घडत असतात अशाच एका घटनेत एका व्यक्तीनं चक्क ३० फूट उंचावरील वीजेच्या खांबावर सीटअप्स मारण्याचा वेडा पराक्रम केला आहे. त्याच्या या कृत्यामुळे वीज कंपनीला पावर आउटेज करणं भाग पडलं. त्यामुळे हजारो घरांची वीज गायब झाली. चीनच्या चेंगडू शहरात हा प्रकार घडला आहे. सोशल मीडियावर ही बातमी व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर नेटकऱ्यांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

The most mind-boggling behavior ever! Man was found doing sit-ups on the overhead power line in SW China's Chengdu, leading to a widespread power outage, affecting tens of thousands of residents. The police have detained the man. pic.twitter.com/Dl3DDc7qOX

— People's Daily, China (@PDChina) February 22, 2021