Video: चीनचा सर्वात शक्तीशाली टँक बुडाला 30 सेकंदात...

बीजिंग: चिनी लष्कराचा अँफिबियस रणगाडा सर्वात शक्तीशाली म्हणून ओळखला जात होता. पण, पाण्यामध्ये अवघ्या 30 सेकंदात बुडाल्याने गुणवत्तेचा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला असून, खरंच शक्तीशाली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

चिनी लष्कराचा अँफिबियस रणगाडा रणगाडा पाण्यात आणि जमिनीवर अतिशय सक्षम समजला जात होता. सर्वात शक्तीशाली टँक म्हणून चीन सांगत होता. या टँकचे काम पाण्याच्या आतमध्ये राहून प्रतीक्षा करणे आणि अचानक हल्ला करणे किंवा एखाद्या संशयास्पद वाहनास आवश्यक असल्यास नदी ओलांडण्यापासून थांबविणे असते. पण, पाण्यामध्ये अवघ्या 30 सेकंदामध्ये बुडाल्याने जागतीक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

PLA sinking tank! pic.twitter.com/D7Xb19ljiu

— Hiro Hamakawa (@hiro_hamakawa) August 15, 2020