ऑस्ट्रेलियातील ख्रिसमस आयलंडवर सध्या एक अनोखं दृश्य पाहायला मिळत आहे. जंगलातून लाखो लाल खेकडे बाहेर पडले असून ते समुद्राच्या दिशेने निघाले आहेत. रस्ते असोत किंवा समुद्रकिनारे जिकडे तिकडे लाल खेकडे दिसत आहेत. हा नजारा पाहण्यासाठी पर्यटकही मोठ्या संख्येने बेटावर येत आहेत. दरवर्षी होणारं हे स्थलांतर निसर्गातल्या अद्भुत आणि वैशिष्ट्यपूर्ण घटनांपैकी एक मानलं जातं. या बेटावर सुमारे १० कोटी लाल खेकडे असल्याचा अंदाज आहे..स्थलांतर करणारे हे खेकडे अन्नाच्या शोधात बाहेर पडत नाहीत. तर त्यांच्या स्थलांतरामागे प्रजनन हे मुख्य कारण आहे. पावसाची पहिली सर पडताच त्यांच्या प्रवासाला सुरुवात होते. ऑस्ट्रेलियात साधारण ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये पाऊस सुरू होतो. तर काही वर्षी मात्र डिसेंबर किंवा जानेवारीपर्यंत वाट पाहावी लागते. नर खेकडे आधी समुद्रकिनाऱ्याकडे निघतात. त्यानंतर मादी खेकडेही येतात. किनाऱ्याजवळ नर खेकडे बिळं तयार करतात. तिथे त्यांचं मिलन होतं. मादी खेकडा एका वेळी तब्बल एक लाख अंडी तयार करू शकते..Nvidiaच्या जेन्सन आणि अॅलिसची ओळख तिच्या पतीनेच करून दिलेली, कोण आहे कांग वेई? चीनमध्ये ८० हजार कोटींचा व्यवसाय.स्थलांतर आणि प्रजननाच्या संपूर्ण प्रक्रियेचं वेळापत्रक हे चंद्राच्या स्थितीवर आणि समुद्राच्या भरती-ओहोटीवर अवलंबून असतं. पहाटे भरतीचं पाणी ओसरताना माद्या समुद्रात अंडी सोडतात. अंडी पाण्यात पडताच त्यातून अळ्या बाहेर पडतात. पुढील सुमारे महिनाभर त्या समुद्रात वाढतात. त्यानंतर लहान खेकडे किनाऱ्यावर येऊन पुन्हा जंगलाच्या दिशेने प्रवास सुरू करतात. मात्र त्यातील फारच कमी खेकड्यांची पूर्ण वाढ होते..खास ब्रिजची उभारणीइतक्या मोठ्या संख्येने खेकडे रस्त्यांवरून जात असल्याने त्यांच्या सुरक्षेचं मोठं आव्हान असतं. वाहनांखाली येऊन अनेक खेकडे मरू शकतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी खास पूल आणि अंडरपास तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये १६ फूट उंच रेड क्रॅब ब्रिजचाही समावेश आहे. स्थलांतराच्या काळात काही रस्ते तात्पुरते बंद केले जातात. वाहनचालकांना वेग कमी ठेवण्याच्या सूचना दिल्या जातात. गरज पडल्यास सुरक्षितपणे रस्त्यावरील खेकडे बाजूला करण्यासाठी विशेष साधनांचाही वापर केला जातो..लाइव्ह स्ट्रिमिंगयंदा पार्क प्रशासनाकडून खेकड्यांच्या स्थलांतराचं लाइव्ह स्ट्रिमिंग केलं जात आहे. दररोज साधारण एक तास प्रेक्षकांना हा नजारा ऑनलाइन पाहता येतो. अशा प्रकारे खेकड्यांचं संरक्षण आणि पर्यटकांना निसर्गाचा अनोखा अनुभव देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.