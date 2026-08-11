Colombia Earthquake: कोलंबियाला भूकंपाचा भयानक तडाखा; ७.४ तीव्रतेच्या धक्क्याने १३२ जणांचा मृत्यू, ५७० जखमी

कोलंबियाला सोमवारी ७.४ तीव्रतेच्या शक्तिशाली भूकंपाचा धक्का बसला. या दुर्घटनेत आतापर्यंत किमान १३२ जणांचा मृत्यू झाला असून ५७० जण जखमी झाले आहेत. कोलंबियन असोसिएशन ऑफ कॅपिटल सिटीजने ही माहिती दिली. राष्ट्राध्यक्षांसोबत झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या या संस्थेनुसार, एकट्या पेरेरा शहरात ६० जणांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, भूकंपानंतरच्या संभाव्य धक्क्यांची भीती व्यक्त करण्यात येत असून बचाव आणि मदतकार्याला वेग देण्यात आला आहे..इमारतींचे मोठे नुकसान, विमानतळ बंदया भूकंपामुळे देशातील पाच राजधानी शहरांना रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. आतापर्यंत ८६ इमारती कोसळल्याची माहिती समोर आली असून सात विमानतळांवरील कामकाजही बंद करण्यात आले आहे. सुमारे पाच लाख लोकसंख्या असलेले पेरेरा शहर भूकंपाच्या केंद्रबिंदूपासून ६४ किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर आहे..राष्ट्राध्यक्ष अबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील १,५७७ निवासी इमारतींचे नुकसान झाले असून ३७ इमारती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. त्याचबरोबर ६० हून अधिक इमारती कोसळल्या असून १८ आरोग्य केंद्रे आणि ५२ शाळांचेही नुकसान झाले आहे. पश्चिम-मध्य भागातील रिसाराल्डा प्रांत हा भूकंपामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेला भाग असल्याचे तेथील गव्हर्नर जुआन दिएगो पातिनो यांनी सांगितले..Abu Dhabi Visa: भारतीय पर्यटकांसाठी खुशखबर! अबू धाबीचा UAE व्हिसा मोफत मिळणार, अटी काय अन् कुणाला फायदा होणार?.भूकंपाचा केंद्रबिंदू चोको भागातअमेरिकन जिओलॉजिकल सर्व्हेच्या नोंदीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार सकाळी सुमारे ७.३४ वाजता भूकंप झाला. त्याचा केंद्रबिंदू कोलंबियाच्या चोको भागातील सॅन जोसे डेल पालमारजवळ, बोगोटापासून सुमारे २८० किलोमीटर पश्चिमेला होता. भूकंपाची खोली १०७ किलोमीटर होती.चोको प्रांताच्या गव्हर्नर नुबिया कॅरोलिना कॉर्डोबा कुरी यांनी प्रादेशिक राजधानी क्विब्डो येथे अनेक जण जखमी झाल्याचे आणि इमारतींचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले. तसेच आणखी भूकंपीय धक्के बसण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली..बोगोटातून बचाव पथके रवाना होणारभूकंपाचे धक्के बोगोटासह कोलंबियातील अनेक शहरांमध्ये जाणवले. राजधानीत इमारतींमधील अलार्म वाजल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक नागरिक रस्त्यावर आले. बोगोटाचे महापौर कार्लोस एफ. गॅलान यांनी मदत साहित्य जमा करण्यासाठी सहा संकलन केंद्रे उभारण्यात येत असल्याचे सांगितले. पिण्याचे पाणी, ब्लँकेट, चटया, टिकाऊ खाद्यपदार्थ, वैयक्तिक स्वच्छतेच्या वस्तू आणि प्रथमोपचार साहित्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले..बोगोटात सध्या गंभीर परिणाम झाल्याची माहिती नाही. मात्र, राष्ट्रीय सरकारशी समन्वय साधून बोगोटातील १०० बचावकर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक प्रभावित शहरांमध्ये पाठवण्याची तयारी करण्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्षांनी आपत्कालीन समितीची बैठक बोलावून नुकसानग्रस्त भागातील परिस्थितीचा आढावा घेतला असून, बाधित नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे. .Business: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे सर्वसामान्यांचे हाल, मात्र तेल कंपन्यांची चांदी! अवघ्या 3 महिन्यांत 7.7 लाख कोटींचा नफा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.