ग्लोबल

Colombia Earthquake: कोलंबियाला भूकंपाचा भयानक तडाखा; ७.४ तीव्रतेच्या धक्क्याने १३२ जणांचा मृत्यू, ५७० जखमी

Colombia Earthquake: 7.4-Magnitude Quake Kills 132, Injures 570 : कोलंबियात ७.४ तीव्रतेच्या शक्तिशाली भूकंपात १३२ जणांचा मृत्यू, ५७० जखमी; अनेक इमारतींचे नुकसान झाल्याने बचावकार्याला वेग.
Colombia Earthquake: 7.4-Magnitude Quake Kills 132, Injures 570

Colombia Earthquake: 7.4-Magnitude Quake Kills 132, Injures 570

esakal

Sandip Kapde
Updated on

कोलंबियाला सोमवारी ७.४ तीव्रतेच्या शक्तिशाली भूकंपाचा धक्का बसला. या दुर्घटनेत आतापर्यंत किमान १३२ जणांचा मृत्यू झाला असून ५७० जण जखमी झाले आहेत. कोलंबियन असोसिएशन ऑफ कॅपिटल सिटीजने ही माहिती दिली. राष्ट्राध्यक्षांसोबत झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीत सहभागी झालेल्या या संस्थेनुसार, एकट्या पेरेरा शहरात ६० जणांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, भूकंपानंतरच्या संभाव्य धक्क्यांची भीती व्यक्त करण्यात येत असून बचाव आणि मदतकार्याला वेग देण्यात आला आहे.

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