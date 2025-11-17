Congo Mine Accident : तांब्याच्या खाणीवर पूल कोसळला, ४० कामगारांचा मृत्यू, शेकडो जखमी; दुर्घटनेचा थरारक व्हिडिओ समोर

काँगोमधील एका तांब्याच्या खाणीत शनिवारी मोठी दुर्घटना घडली. लुआलाबा प्रांतातील कलांडो खाणीत एक पूल कोसळला, ज्यामुळे गोंधळ उडाला. या अपघातात एकूण४० जणांचा मृत्यू झाला. सरकारी कारागीर खाण एजन्सी, SAEMAPE नुसार, खाणीत अचानक गोळीबाराचा आवाज ऐकू आल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. .सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून गोळीबाराचा आवाज ऐकू येताच खाण कामगार घाबरले आणि त्यांनी लगेच एका अरुंद पुलाकडे धाव घेतल्याचे वृत्त आहे. पळून जाणाऱ्या लोकांच्या प्रचंड दाबामुळे पूल अचानक कोसळला आणि कामगार खाली पडले. वृत्तानुसार कामगार एकमेकांवर ज्यामुळे अनेक कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला ४९ मृत्यू आणि २० हून अधिक जखमींचा अंदाज वर्तवला होता, परंतु स्थानिक प्रशासनाने अधिकृतपणे ४० मृत्यूंची पुष्टी केली आहे. .काँगोमध्ये लाखो लोक खाण कामावर अवलंबून आहेत. अपघातापूर्वी कामगार आणि सैनिकांमध्ये संघर्ष झाल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर, मानवी हक्क संघटनेने इनिशिएटिव्ह फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राईट्सने लष्कराच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. काँगोमधील कारागीर खाणकाम १.५ ते २० लाख लोकांना उपजीविका पुरवते, परंतु सुरक्षा उपाय अत्यंत कमकुवत आहेत. अस्थिर भूप्रदेशात काम करणे, बहुतेकदा सुरक्षा उपकरणांशिवाय काम करणे, यामुळे असे अपघात सामान्य झाले आहेत. कधीकधी बोगदे कोसळतात, कधीकधी जमिनीवर खड्डे पडतात आणि कधीकधी गर्दीचे पूल आणि रस्तेही कोसळतात..FAQs 1. ही दुर्घटना नेमकी कुठे घडली? ही दुर्घटना काँगोतील लुआलाबा प्रांतातील कलांडो तांबे खाणीत झाली.2. किती लोकांचा मृत्यू झाला? अधिकृतपणे ४० जणांचा मृत्यू झाला आहे.3. अपघाताचे प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे? सुरक्षाकर्मचाऱ्यांच्या गोळीबाराचा आवाज ऐकून कामगार घाबरले आणि गर्दीने पूल कोसळला.4. कामगार पळून का जात होते? गोळीबाराचा आवाज आल्याने त्यांनी धोका समजून पळण्यास सुरुवात केली.5. आधी कामगार आणि सैनिकांमध्ये वाद झाला होता का? होय, अपघातापूर्वी संघर्ष झाल्याची माहिती समोर आली आहे.6. मानवी हक्क संघटनांनी काय मागणी केली आहे? लष्कराच्या भूमिकेची आणि घटनेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.7. काँगोमध्ये खाणकाम किती लोकांना रोजगार देते? सुमारे १.५ ते २० लाख लोक कारागीर खाणकामावर अवलंबून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.