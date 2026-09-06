ग्लोबल

लग्नसोहळा सुरू असतानाच अग्नितांडव, २२ जणांचा मृत्यू; इमारत जळून खाक, रस्त्याच्या एका बाजूला मृतदेह, दुसरीकडे जखमी लोक

Congo Wedding Fire कांगोत एका लग्नसोहळ्याच्या कार्यक्रमात अग्नितांडवात २२ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. तर अनेक जण जखमी झाले असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
Congo Wedding Turns Tragic as Massive Fire Kills 22 People

Congo Wedding Turns Tragic as Massive Fire Kills 22 People

सूरज यादव
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मध्य आफ्रिकेतील कांगो देशाच्या राजधानीत इमारतीला आग लागून २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. लग्नाचा सोहळा सुरू असताना घडलेल्या या अग्नितांडवाने मोठी जिवीतहानी झालीय. इमारतीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग अरुंद असल्यानं आत अडकलेल्या लोकांना बाहेर पडता आलं नाही. अनेक जणांचा होरपळून तर काहींचा गुदमरून मृत्यू झाला. यात जखमींची संख्याही जास्त असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

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