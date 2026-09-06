लग्नसोहळा सुरू असतानाच अग्नितांडव, २२ जणांचा मृत्यू; इमारत जळून खाक, रस्त्याच्या एका बाजूला मृतदेह, दुसरीकडे जखमी लोक

मध्य आफ्रिकेतील कांगो देशाच्या राजधानीत इमारतीला आग लागून २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. लग्नाचा सोहळा सुरू असताना घडलेल्या या अग्नितांडवाने मोठी जिवीतहानी झालीय. इमारतीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग अरुंद असल्यानं आत अडकलेल्या लोकांना बाहेर पडता आलं नाही. अनेक जणांचा होरपळून तर काहींचा गुदमरून मृत्यू झाला. यात जखमींची संख्याही जास्त असून मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. .कांगोतील उत्तर किंशासाच्या लिंगवाला परिसरात ही दुर्घटना घडलीय. शुक्रवारी रात्री लग्नाच्या कार्यक्रमात अचानक आगीचा भडका उडाला. ही आग शनिवारी पहाटेपर्यंत धुमसत होती. यात इमारत पूर्णपणे जळून खाक झालीय. इमारतीच्या बाहेर गल्ल्या अरुंद होत्या. जीव वाचवण्यासाठी लोक बाहेर पळत आले पण दरवाजा लहान असल्यानं अडकले आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग बंद झाला..झारखंडमध्ये मंत्र्याचं निधन, छातीतली कळ नॉर्मल समजून सहन करत राहिले, २ तासांनी तीव्रता वाढली अन्....गोंधळात बाहेर पडलेल्या जखमी लोकांना स्थानिकांना रुग्णालयात दाखल केलं. इमारतीबाहेर रस्त्यावर एका बाजूला होरपळलेले जखमी अवस्थेतील लोक होते. तर दुसऱ्या बाजूला आगीच्या घटनेत मृत्यू झालेल्यांचे मृतदेह ठेवण्यात आले होते..कांगोतील या अग्नितांडवात आतापर्यंत २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर जखमींपैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक असून मृतांचा आकडा वाढू शकतो. आग लागण्याचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. या घटनेची चौकशी पोलीस आणि प्रशासनाकडून केली जात आहे..कांगोचे उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री जॅकमिन शाबानी यांनी दुर्घटनेनंतर शोक व्यक्त केला. शनिवारी सकाळी त्यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली आणि दुर्घटनेची माहिती घेतली. किंशासाच्या दाट लोकवस्तीच्या भागात आगीच्या घटना अधून मधून घडत असतात. अनेक ठिकाणी अग्निशमन दलाच्या गाड्या पोहोचण्यात अडथळा आहे. गेल्या वर्षभऱात आगीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.