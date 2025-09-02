COP 30 summit: "ट्रम्प ऐकत नाहीत पण.." ‘कॉप-३०’ अध्यक्षांचा खरमरीत इशारा! हवामान बदलांवर तातडीने उपाय आवश्यक

नवी दिल्ली, ता. १ (पीटीआय) : ‘‘सर्वांच्या सहकार्याने हवामान बदलावर उपाययोजना करण्यासाठीचा वेळ संपत चालला आहे,’’ असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलांवरील ‘कॉप-३०’ परिषदेचे अध्यक्ष आंद्रे कोरेया दो लागो यांनी दिला. विकसित व विकसनशील देशांमधील राजकीय आणि आर्थिक दरी भरून काढण्याची गरज असून, याबाबत तातडीने हालचाली करण्याची आवश्यकता आहे, असेही लागो यांनी म्हटले आहे..Donald Trump : २४ तासांत आणखी टॅरिफ लावणार! डोनाल्ड ट्रम्प यांची पुन्हा भारताला धमकी.....अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हवामान बदलांबाबतच्या चर्चेत सहभागी होण्यास दाखवलेल्या अनिच्छेवरही त्यांनी टीका केली. “आम्हाला समजते की अध्यक्ष ट्रम्प माझे ऐकणार नाहीत. त्यांना विशिष्ट देशांच्या कार्बन उत्सर्जनाबद्दल बोलायचेच नाही, ही समस्या आहे,” असे कोरेया दो लागो यांनी पत्रकारांना सांगितले. पॅरिस करारातून अमेरिकेला बाहेर पडेल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. या करारातून बाहेर पडण्याचे निर्देश त्यांनी देण्याची ही दुसरी वेळ आहे. त्यांनी त्यांच्या पहिल्या प्रशासनादरम्यान हा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतर ज्यो बायडेन प्रशासनाखाली अमेरिका पुन्हा करारात आली होती, असेही ते म्हणाले..Donald Trump Tarrif: शून्य आयातशुल्काची भारताची ‘ऑफर’! ट्रम्प यांचा नवा दावा; मात्र आता उशीर झाल्याचे मत.कोरेया दो लागो यांनी मान्य केले की, हवामानविषयक वाटाघाटी बऱ्याच काळापासून विकसित आणि विकसनशील देशांमधील तीव्र मतभेदांचे कारण ठरल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले, ‘‘श्रीमंत देशांनी स्वच्छ विकासाची साधने पुरवावीत, असा आग्रह गरीब देश सातत्याने बाळगत असतात, तर विकसित देश अनेकदा पुरेसा पाठिंबा न देता केवळ केवळ करारासाठी वचनबद्ध राहण्यावर भर देतात. या मुद्द्यावरून दोन गटामध्ये होणारी विभागणी कठीण आहे. ही दरी भरून काढणे महत्त्वाचे आहे. दोन गटातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. मात्र, बदलत्या हवामान परिस्थितीमध्ये आपल्याकडे वेळ प्रचंड कमी आहे. योग्य हवामान सुधारणा कृतीमुळे रोजगार निर्माण होतात, जीवनमान सुधारते आणि नवीन, हरित अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.’’.नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ब्राझीलमधील बेलेम येथे सीओपी ३० आयोजित केली जाईल. अॅमेझॉनच्या खोऱ्यातील संयुक्त राष्ट्रांची ही पहिली हवामान शिखर परिषद असेल. ब्राझील आणि भारतात झालेल्या प्रगतीचा हवाला देऊन त्यांनी जैव इंधनाद्वारे साओ पावलोमधील हवा प्रदूषणात आश्चर्यकारक घट झाल्याचे अधोरेखित केले आणि भारतही अशीच पावले उचलत असल्याचे सांगितले. मात्र, असे उपाय महागडे असू शकतात, हेदेखील त्यांनी मान्य केले.पर्यावरणविषयक सुधारणा परवडण्याजोग्या आणि सर्वांसाठी सोयीच्या ठरण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले..‘उद्दिष्टे पूर्ण करण्याची गरज’‘कॉप-३०’च्या सीईओ अॅना टोनी यांनी लागो यांच्या मुद्द्यांचा पुनरुच्चार केला. ‘‘प्रदूषण नियंत्रणामुळे आरोग्य उत्तम राहते. मात्र, त्यासाठी हवामानाबाबतची उद्दिष्टे पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे,’’ असे टोनी म्हणाल्या. हवेची गुणवत्ता आणि मिथेनचे प्रमाण कमी करणे या महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘‘आपल्या शहरांमधील हवेचे प्रदूषण आणि वाहतूक ही केवळ पर्यावरणीय समस्या नाहीत, ती विकास आणि सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित आहेत,’’ असेही टोनी यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.