...म्हणून डॉक्टरने घातले एकावर एक सहा मास्क!

लंडनः जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला असून, अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. कोरोनापासून संरक्षण होण्यासाठी जगभरात मास्क वापरले जात आहेत. पण, अनेकजण मास्कमुळे शरिराला श्वास कमी पडत असल्याचे कारण पुढे करतात. एका डॉक्टरने एकावर एक असे सहा मास्क घालून व्हिडिओ शेअर केला आहे.

कोरोनापासून बचाव होण्यासाठी अनेकजण मास्कचा वापर करताना दिसतात. मास्कमुळे शिंकल्यातून किंवा खोकण्याातून बोलण्यातून बाहेर येत असलेल्या ड्रॉपलेट्समुळे होणारा संसर्ग रोखला जाऊ शकतो. पण, अनेकांना मास्कच्या वापराची सवय नसल्यामुळे गुदमरतं किंवा श्वास घ्यायला त्रास होतो, अशा तक्रारी करताना दिसतात. पण, एका अहवालामधून मास्कच्या वापरामुळे शरीराला ऑक्सिजन कमी पडत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.

Getting asked

“Does wearing a face mask lower your oxygen levels” repeatedly by patients today!

Based on what they are reading on social media

*Face coverings / masks don’t reduce your oxygen levels!*

I managed to get six face masks on + it had no effect on my oxygen levels! pic.twitter.com/qNKYa8pejx

— Maitiu O Tuathail (@DrZeroCraic) July 14, 2020