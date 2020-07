Video: बैलाला प्रेम सहन झालं नाही मग त्याने...

चेन्नईः एक गाय आणि बैल लहानपणापासून एकत्र वाढले. पण, कोरोनामुळे मालकाने गायीची विक्री करावी लागली. गायीला टेंपोत चढविल्यानंतर बैल टेंपोमागे धावत सुटला. संबंधित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू आले. तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम यांचा मुलगा जयप्रदीप याने व्हिडिओ पाहिल्यानंतर गायीचा शोध घेतला आणि पुन्हा दोघांना एकत्र आणले.

तमिळनाडूमध्ये गाय आणि बैलाची चर्चा जोरात सुरू आहे. मदुराई येथील घटनेची प्रसारमाध्यमांनीही दखल घेतली आहे. बैलाचं नाव मंजामली, तर गायीचं नाव लक्ष्मी. मंदिराच्या परिसरात चहा विक्री करणाऱ्या मुनियांदी नावाच्या एका व्यक्तीने या दोन्ही गाय आणि बैलाची लहानपणापासून देखभाल केली आहे. बैल पालामेदू मंदिराचा आहे. त्याच्यासोबतच मुनियांदी याची गाय लहानाची मोठी झाली. पण, लॉकडाउनमध्ये मुनियांदी यांचा चहाचा व्यवसाय बंद पडला आणि त्यांना आर्थिक टंचाईला सामोरे जावे लागले.

This is the best story you will watch in the Internet.

A farmer near Madurai sold the cow Lakshmi to a farm. Her companion, the bull Manjamalai runs behind the vehicle and tries hard to rescue her.

Do you know what happened then? #Shared pic.twitter.com/XfUffUMl76

— Sudha Ramen IFS ???? (@SudhaRamenIFS) July 15, 2020