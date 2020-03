विश्वास बसणार नाही; डॉक्टरांनी मास्क काढले, चीनचे वुहान शहर कोरोना मुक्त

वुहान (चीन) Coronavirus: संपूर्ण जगाला हादरवून सोडलेल्या कोरोना व्हायरसशी दोन हात करण्यात चीनमधील डॉक्टरांना यश आलयं. चीनमधील हुबेई या प्रांतातील वुहान शहरातूनच हा जीवघेणा व्हायरस पसरला होता. चीनमध्ये या व्हायरसने आतापर्यंत तीन हजारहून अधिक जणांचा बळी घेतला होता. ता वुहान शहरातून कोरोनाचा निपटारा करण्यात डॉक्टरांना यश आल्यामुळं संपूर्ण जगासाठी ही समाधानाची बाब असल्याचं बोललं जातंय.

काय झालं होतं वुहानमध्ये

वुहान शहरातील डॉक्टरांच्या चेहऱ्यावर आला स्माईल आहे. अर्थात डॉक्टरांच्या चेहऱ्यावरील मास्क हटले आहेत. त्यामुळं त्यांची स्माईल सगळ्या जगाला दिसत आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला वुहान शहरात भयाण स्थिती होती. शहरात कोरोना व्हायरसचा फैलाव इतक्या वेगानं होतं होता की, संपूर्ण जगाला धडकी भरली होती. वेगान होणाऱ्या प्रसारामुळं शहरात दोन हजार अतिरिक्त बेड सुरू करण्यात आले होते. अनेक सरकारी, खासगी हॉस्पिटलमधील जनरल वॉर्डचं रुपांतर विलगीकरण कक्षात करण्यात आलं होतं. कोरोनाचा फैलाव होण्याची भीती असल्यामुळं वुहान शहरातील हॉस्पिटल्समध्ये बेडची संख्या वाढवण्यात आली होती. सुमारे 2 हजार अतिरिक्त बेड वाढवण्यात आले होते. दोन स्वतंत्र हॉस्पिटल्स उभारण्यात आली होती. एखाद्या शहरात रोगाशी मुकाबला करताना इतक्या मोठ्याप्रमाणात बेडची गरज भासण्याची ही जगातील पहिलीच वेळ असावी. त्यामुळंच वुहान या शहरातकडं संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं होतं.

