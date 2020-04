एका टेरेसवरून दुसऱया टेरेसवर; पाहा फटकेबाजी...

रोम (इटली): जगभरात कोरोना व्हायसरने धुमाकूळ घालायला सुरवात केल्यानतंर विविध देशांनी लॉकडाऊनची घोषणा केली. यामुळे अनेकजण घरामध्ये अडकून पडले आहेत. मात्र, वेळ घालवण्यासाठी अनेकजण वेगवेगळे पर्याय अवलंबताना दिसतात. संबंधित व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतात.

इटली, फ्रान्स, स्पेन आणि जर्मनीमध्ये कोरोनाने धुमाकूळ घालायला सुरवात केल्यानंतर तेथे लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. भारतामध्येही ३ मेपर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिक घरामध्ये बंदिस्त झाले आहेत. अनेकजण वेळ घालवण्यासाठी इंटरनेट आणि ऑनलाइन गेम्सचा आधार घेताना दिसतात. पण, काही वेळानंतर त्याचा कंटाळा येतो. इटलीमधील दोन मुली एकमेकींच्या शेजारील इमारतीत राहातत. त्यांनी अनोख्या पद्धतीने टेनिस खेळत आपला वेळ घालवला. दोन वेगवेगळ्या इमारतीच्या टेरेसवरून या मुली टेनिस खेळतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Two young girls in Italy staged a remarkable tennis rally from the rooftops of neighboring buildings https://t.co/QA6Fwnxrny pic.twitter.com/G91HhGh7sc

— Reuters India (@ReutersIndia) April 21, 2020