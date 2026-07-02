Empire State Tower Proposal : प्रेयसीला घेऊन १,४५४ फूट उंच टॉवरवर चढला; किस करत केलं प्रपोज, उतरवण्यासाठी पोलिसांनी हेलिकॉप्टर, रस्ते केले बंद, सोशल मीडियावर व्हायरल

Empire State Tower climb : अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरातील १ हजार ४५४ फूट उंच एम्पायर स्टेट बिल्डिंगच्या ट्रान्समिशन टॉवरवर दोन स्टंटबाजांनी कोणतेही सुरक्षा साहित्य न वापरता चढाई केल्याची घटना घडली. टॉवरवर शांततेचा संदेश देणारा बॅनर फडकावल्यानंतर युवकाने आपल्या महिला साथीदाराला लग्नासाठी प्रपोज करत किस केले. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून न्यूयॉर्क पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, एंजेला निकोलाऊ आणि वान्या बीरकुस या प्रसिद्ध 'रूफटॉपर्स'नी सुरक्षा व्यवस्था भेदून सार्वजनिक प्रवेशबंदी असलेल्या ट्रान्समिशन टॉवरवर चढले. तेथे त्यांनी "प्रेमाची ताकद सत्तेच्या प्रेमावर मात करेल, तेव्हा जगाला शांतता मिळेल," असा संदेश असलेला बॅनर फडकावला. सुमारे ३० मिनिटे टॉवरवर राहिल्यानंतर दोघे खालच्या सुरक्षित प्लॅटफॉर्मवर आले. त्यानंतर वान्या बीरकुस यांनी गुडघ्यावर बसून एंजेला निकोलाऊ यांना लग्नासाठी प्रपोज केले. त्यांनी प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर दोघांनी एकमेकांना मिठी मारून किस करत साखरपुड्याची घोषणा केली..घटनेदरम्यान सुरक्षेच्या कारणास्तव एम्पायर स्टेट बिल्डिंगचा ऑब्झर्व्हेशन डेक तातडीने रिकामा करण्यात आला. परिसरातील काही रस्ते बंद करण्यात आले, तर न्यूयॉर्क पोलिसांच्या हेलिकॉप्टरद्वारे परिस्थितीवर नजर ठेवण्यात आली.माजी प्रसारण अभियंता जॉन क्लिअरी यांनी सांगितले की, या ट्रान्समिशन टॉवरवरून रेडिओ आणि थेट प्रसारण सुरू असल्याने तेथे उच्च दाबाचा विद्युतप्रवाह असतो. अशा ठिकाणी कोणत्याही सुरक्षा साधनांशिवाय चढाई करणे अत्यंत धोकादायक आहे..Iran America War : आखातात पुन्हा भडका! बहारीन, कुवेतवर क्षेपणास्त्र हल्ले; अमेरिकेच्या हल्ल्यांना इराणचे चोख उत्तर.एंजेला निकोलाऊ आणि वान्या बीरकुस यांनी यापूर्वीही मलेशियातील मर्डेका ११८ आणि अमेरिकेतील बे ब्रिजसह अनेक उंच संरचनांवर बेकायदेशीर चढाई केली आहे. त्यांच्या आयुष्यावर आधारित 'Skywalkers: A Love Story'* हा माहितीपट २०२४ मध्ये प्रदर्शित झाला होता.दरम्यान, हे दोघे प्रतिबंधित क्षेत्रात कसे पोहोचले याचा तपास न्यूयॉर्क पोलिस करत असून त्यांच्यावर बेकायदेशीर घुसखोरी (ट्रेसपासिंग) आणि निष्काळजीपणे जीव धोक्यात घातल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.