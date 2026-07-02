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Empire State Tower Proposal : प्रेयसीला घेऊन १,४५४ फूट उंच टॉवरवर चढला; किस करत केलं प्रपोज, उतरवण्यासाठी पोलिसांनी हेलिकॉप्टर, रस्ते केले बंद, सोशल मीडियावर व्हायरल

Viral skyscraper proposal : न्यूयॉर्कमधील १,४५४ फूट उंच टॉवरवर चढून एका तरुणाने प्रेयसीला प्रपोज केले. या थरारक स्टंटनंतर पोलिसांनी हेलिकॉप्टर तैनात केले, रस्ते बंद केले आणि हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला.
Empire State Tower Proposal

Empire State Tower Proposal

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Empire State Tower climb : अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरातील १ हजार ४५४ फूट उंच एम्पायर स्टेट बिल्डिंगच्या ट्रान्समिशन टॉवरवर दोन स्टंटबाजांनी कोणतेही सुरक्षा साहित्य न वापरता चढाई केल्याची घटना घडली. टॉवरवर शांततेचा संदेश देणारा बॅनर फडकावल्यानंतर युवकाने आपल्या महिला साथीदाराला लग्नासाठी प्रपोज करत किस केले. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून न्यूयॉर्क पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे.

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