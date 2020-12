देणाऱ्याचे हात हजारो; कोरोनाविरोधी लढाईसाठी गेट्स फाउंडेशनकडून 250 दशलक्ष डॉलर

नवी दिल्ली : कोरोनाविरोधातील विविध देशांच्या लढाईला बळ देण्यासाठी बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनने अडीचशे दशलक्ष डॉलरची मदत देऊ केली आहे. यातील बहुतांश निधी हा सब सहारन आफ्रिका आणि दक्षिण आशियाई देशांमधील लसीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. विविध मार्गांनी या निधीचे वाटप केले जाणार आहे.

- जगातील 7 सर्वोत्तम पार्लमेंट; सौंदर्य पाहून व्हाल थक्क​

नव्या वर्षाच्या प्रारंभी कोरोनाला प्रतिबंध करणाऱ्या अनेक लशी आणि औषधे बाजारामध्ये उपलब्ध होतील, असा विश्‍वास बिल गेट्स यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनामध्ये व्यक्त केला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील अनेक संशोधने लोकांपर्यंत पोचल्यानंतरच त्यांचे प्राण वाचू शकतील. आफ्रिका आणि अन्य गरीब देशांमध्ये निधी पोचविणे हे सर्वांत मोठे आव्हानात्मक काम असल्याचे गेट्स यांच्याकडून सांगण्यात आले. कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश असून सध्या या देशामध्ये संसर्गाची दुसरी लाट उसळी असल्याने त्याला तातडीच्या आर्थिक मदतीची आवश्‍यकता असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

- ब्रिटनच्या संसदेत शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा; PM जॉन्सन यांचं धक्कादायक उत्तर​

लसीकरणाचे ध्येय

पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत आफ्रिकेतील तीन टक्के लोकांना लसीकरण करण्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेचे ध्येय असून वर्षाच्या अखेरपर्यंत हे प्रमाण वीस टक्क्यांवर नेण्याचा संघटनेचा विचार आहे. जगातील केवळ ४७ देशांकडे आरोग्यविषयक सोयीसुविधा आणि वित्तीय स्रोत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

Over the last couple of decades, the Indian health system has claimed multiple achievements. Here is a quick overview of some of the highlights. For more, read this report by @NITIAayog: https://t.co/ghX6caTsul pic.twitter.com/RiamfBUpou

— Gates Foundation India | #WearAMask (@BMGFIndia) December 10, 2020