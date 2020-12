ऑक्सफर्ड लशीला ब्रिटनने दिली मान्यता; फायझरनंतर कोविशिल्डचे होणार लशीकरण

लंडन : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी आणि एस्ट्राझेनेकाद्वारे विकसित केल्या गेलेल्या कोरोना व्हायरसवरील लशीला ब्रिटनमध्ये मान्यता दिली गेली आहे. या लशीला मान्यता देणारा ब्रिटन हा पहिलाच देश ठरला आहे. कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनवर ही लस परिणामकारक ठरत असल्याने या लशीला मंजूरी देण्यात आली आहे. आपत्कालीन वापरासाठी या 'कोविशिल्ड' लशीला मान्यता मिळाली आहे.

Oxford University/AstraZeneca’s Covid-19 vaccine approved by the United Kingdom regulator

"Govt has today accepted the recommendation from the Medicines and Healthcare products Regulatory Agency to authorise Oxford University/AstraZeneca’s Covid-19 vaccine for use," says UK Govt

