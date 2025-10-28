ग्लोबल

Crime News : भारतीयांनो परत जा म्हणत भारतीय महिलेवर अत्याचार; 'या' देशात घडलेल्या घटनेने जग हादरले, हल्लेखोर थेट घरात घुसले अन्…

Indian origin woman sexually assaulted in walsall uk police release cctv footage : ब्रिटनच्या वॉल्सॉलमध्ये पंजाबी महिलेच्या घरात घुसून हल्लेखोराने बलात्कार केला. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज जारी करून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.
Indian woman raped in britain

Indian woman raped in britain

Saisimran Ghashi
Global crime news : विदेशात भारतीयांच्या यशोगाथा ऐकताना अभिमान वाटतो, पण आता तिथे सुरक्षेची चिंता वाढली आहे. अमेरिकेत कुटुंबासमोर भारतीयाची हत्या झाल्यावर आता ब्रिटनमध्येही धक्कादायक घटना घडली. उत्तर इंग्लंडच्या वॉल्सॉलमध्ये एका पंजाबी महिलेवर हल्लेखोराने घराचा दरवाजा तोडून शिवीगाळ केली आणि नंतर बलात्कार केला.

