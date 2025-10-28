Crime News : भारतीयांनो परत जा म्हणत भारतीय महिलेवर अत्याचार; 'या' देशात घडलेल्या घटनेने जग हादरले, हल्लेखोर थेट घरात घुसले अन्…

Global crime news : विदेशात भारतीयांच्या यशोगाथा ऐकताना अभिमान वाटतो, पण आता तिथे सुरक्षेची चिंता वाढली आहे. अमेरिकेत कुटुंबासमोर भारतीयाची हत्या झाल्यावर आता ब्रिटनमध्येही धक्कादायक घटना घडली. उत्तर इंग्लंडच्या वॉल्सॉलमध्ये एका पंजाबी महिलेवर हल्लेखोराने घराचा दरवाजा तोडून शिवीगाळ केली आणि नंतर बलात्कार केला..ही घटना शनिवारी संध्याकाळी पार्क हॉल परिसरात घडली. महिलेच्या फोनवरून पोलिसांना माहिती मिळाली आणि तात्काळ तपास सुरू झाला. वेस्ट मिडलँड्स पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज जारी केले आहे. त्यात ३० वर्षांचा संशयित स्पष्ट दिसतोय..काळ्या रंगाची जॅकेट, ट्रॅक पँट आणि हातात बॅग आहे..Smartphone Launch November 2025 : नोव्हेंबेर महिना स्मार्टफोन प्रेमींसाठी एकदम खास! लाँच होणार 'हे' 5 बजेटमधले ब्रँड मोबाईल.पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले की या व्यक्तीबद्दल काही माहिती असल्यास त्वरित कळवा.. तपास अधिकारी म्हणाले, हा अत्यंत भयावह हल्ला आहे. आम्ही स्वतंत्र पथक तयार केले असून पुरावे गोळा करत आहोत. आरोपीला लवकर अटक करू. हल्लेखोराची प्रोफाइल तयार होतेय, जेणेकरून त्याला पकडता येईल. ही घटना पहिली नाही. गेल्या महिन्यात ९ सप्टेंबरला ओल्डबरीमध्ये शीख महिलेवर बलात्कार झाला होता..New Rules From 1st Nov : 1 नोव्हेंबेरपासून तुमच्या खिशाला कात्री; आधार कार्डपासून बँक अकाऊंटपर्यंत 'हे' 5 नियम बदलणार, एकदा बघाच.शीख फेडरेशन यूके संतापला आहे. ते म्हणतात, भारतीय महिलांची सुरक्षा धोक्यात आहे. सरकारने तात्काळ कारवाई करावी.. जगभरातून या घटनेचा निषेध होतोय. भारतीय समुदायात भीतीचे वातावरण आहे. विदेशात नोकरी-व्यवसायासाठी जाणारे भारतीय आता सुरक्षिततेबद्दल विचार करतायत. ब्रिटन पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या मदतीने आरोपीचा शोध सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.