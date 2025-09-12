Indian Man killed in Texas : अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची पत्नी आणि मुलासमोरच निर्घृण हत्या, कुऱ्हाडीने वार केले अन्...

Summaryटेक्सासच्या डॅलसमध्ये भारतीय वंशाचे ५० वर्षीय चंद्रमौली नागमल्लैया यांची पत्नी व मुलासमोर कुऱ्हाडीने हत्या करण्यात आली.आरोपी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेझला पोलिसांनी घटनास्थळीच अटक केली असून त्याने खुनाची कबुली दिली आहे.वॉशिंग मशीन वापरावरून झालेल्या वादातून ही घटना घडली असून भारतीय समुदायात भीती व संताप निर्माण झाला आहे..Indian origin man killed in Texas : अमेरिकेतील डॅलसमध्ये एका भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निर्घृण हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना १० सप्टेंबर रोजी टेक्सासमधील डॅलसमधील डाउनटाउन सूट्स मोटेलमध्ये घडली, भारतीय वंशाच्या ५० वर्षीय चंद्रमौली नागमल्लैया यांचा त्यांच्या पत्नी आणि मुलाच्या समोरच कुऱ्हाडीने वार करुन हत्या करण्यात आली. .हा हल्ला टेक्सासमधील टेनिसन गोल्फ कोर्सजवळील इंटरस्टेट ३० जवळील डाउनटाउन सूट्स मोटेलमध्ये झाला. डॅलस पोलिसांनी या हत्येच्या प्रकरणात संशयित म्हणून योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेझचे याला अटक केली आहे. त्याच्यावर खुनाचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. तुरुंगातील नोंदींनुसार, आरोपीवर नॉन-बॉन्ड अटक आदेश आहे आणि त्याच्यावर इमिग्रेशन डिटेनर देखील लागू करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, चंद्रमौली नागमल्लैया त्यांच्या पत्नी आणि मुलासोबत मोटेलमध्ये होते जेव्हा त्यांनी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेझ आणि त्यांच्या महिला सहकाऱ्याला खराब वॉशिंग मशीन वापरू नका असे सांगितले. पोलिसांनी सांगितले की, योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेझ यावरुन चिडला .आरोपी रागाच्या भरात खोलीतून बाहेर आला, त्याने कुऱ्हाड काढली आणि चंद्रमौलीवर हल्ला केला. नागामल्लैय्या मदतीसाठी ओरडत मोटेलच्या पार्किंग क्षेत्राकडे पळत गेले, परंतु कोबोस-मार्टिनेझ त्याचा पाठलाग करत त्याच्यावर कुऱ्हाडीने वारंवार हल्ला केला. दरम्यान, समोरच्या ऑफिसमध्ये असलेल्या नागामल्लैय्याची पत्नी आणि मुलगा बाहेर आले आणि त्यांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आरोपींनी त्यांना दूर ढकलले आणि नंतर पुन्हा हल्ला केला..सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपीने पार्किंगमध्ये चंद्रमौलीच्या मानेवर दोनदा लाथा मारल्याचे दिसून आले, त्यानंतर त्याने त्यांना कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिले. जवळच उपस्थित असलेल्या डॅलस फायर-रेस्क्यू कर्मचाऱ्यांनी रक्ताने माखलेल्या आरोपीचा पाठलाग केला आणि पोलिस आल्यावर त्याला अटक केली..आरोपीकडून कबूलीपोलिसांनी सांगितले की, आरोपीने कुऱ्हाडीने खून केल्याची कबुली दिली आहे. पण ही घटना पूर्वनियोजित होती की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ही हत्या भारतीय समुदायात दुःख आणि चिंतेचा विषय बनली आहे. पोलिस या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत आणि आरोपींना लवकरच शिक्षा होईल असे आश्वासन दिले आहे..FAQsप्रश्न 1: ही घटना कधी आणि कुठे घडली?➡️ ही घटना १० सप्टेंबर रोजी टेक्सासच्या डॅलसमधील डाउनटाउन सूट्स मोटेलमध्ये घडली.प्रश्न 2: चंद्रमौली नागमल्लैया यांची हत्या का करण्यात आली?➡️ वॉशिंग मशीन खराब असल्याचे सांगून वापरू नका असा सल्ला दिल्याने आरोपी रागावला आणि हल्ला केला.प्रश्न 3: आरोपीला काय शिक्षा झाली आहे?➡️ आरोपीला अटक करून खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्याच्यावर नॉन-बॉन्ड अटक आदेश आणि इमिग्रेशन डिटेनर लागू आहे.प्रश्न 4: या घटनेचा भारतीय समुदायावर काय परिणाम झाला?➡️ भारतीय समुदायात भीती, संताप आणि मोठे दुःख पसरले आहे.प्रश्न 5: पोलिस पुढे काय करत आहेत?➡️ पोलिस या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत व आरोपींना कडक शिक्षा होईल असे आश्वासन दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.