इतिहासातील सर्वात गुप्त खजिना! 1150000000 रुपयांचा 'हा’ हिरा आता दिसणार जगाला; 117 वर्षांनंतर उलगडणार गूढ, मराठ्यांकडेही होता हिरा

ढाका (बांगलादेश) : तब्बल ११७ वर्षांपासून बँकेच्या तिजोरीत लपून बसलेला ऐतिहासिक ‘दरिया-ए-नूर’ हिरा (Daria-i-Noor Diamond) पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कोहिनूरची बहीण म्हणून ओळखला जाणारा हा अमूल्य हिरा नवाबांच्या वंशजांसाठी वर्षानुवर्षे एक गूढ ठरला होता..आर्थिक तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेश सरकारने तिजोरी उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हा हिरा अजूनही सुरक्षित आहे की नाही, याची पडताळणी लवकरच होणार आहे. इतिहासाच्या पानांमध्ये नोंदलेला हा हिरा केवळ एक रत्न नसून, भारत, मुघल, मराठे, नवाब आणि ब्रिटिश राजवटींचा साक्षीदार मानला जातो. आता तब्बल शतकभरापेक्षा जास्त काळ लपून राहिल्यानंतर, हा हिरा पुन्हा जगासमोर येणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..हिऱ्याची काय आहेत वैशिष्ट्ये?हा हिरा सुमारे २६ कॅरेट वजनाचा असून त्याचा पृष्ठभाग सपाट टेबलासारखा दिसतो. तो एकेकाळी सोन्याच्या कडेवर बसवलेला होता आणि त्याभोवती प्रत्येकी पाच कॅरेट वजनाचे दहा लहान हिरे होते. तज्ज्ञांच्या मते हा रत्न गोलकोंडा खाणींमधून मिळाला होता, ज्या खाणींमधून कोहिनूर देखील काढण्यात आला होता..मराठा शासकांकडे होता हा हिराब्रिटिश राजवटीपूर्वी हा हिरा मराठा शासकांकडे होता. नंतर तो हैदराबादचे मंत्री नवाब सिराज-उल-मुल्क यांच्या कुटुंबाकडे गेला. पुढे पंजाबचे शासक महाराजा रणजित सिंह यांनी तो परिधान केला. रणजित सिंहांच्या मृत्यूनंतर हा हिरा ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेला. असे म्हटले जाते, की तो कोहिनूरसह राणी व्हिक्टोरियाला सादर करण्यात आला होता; पण राणी त्यावर फारशा प्रभावित झाल्या नाहीत..१८८७ मध्ये, तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड डफरिन आणि लेडी डफरिन यांनी कलकत्त्यात नवाबांच्या घरी हा हिरा पाहिला होता. लेडी डफरिन यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले, की हा हिरा त्यांना फारसा आकर्षक वाटला नाही..ढाका आणि नवाबांचा खजिनाढाक्याचे पहिले नवाब ख्वाजा अलिमुल्ला यांनी १८५२ च्या लिलावातून हा हिरा विकत घेतला. १९०८ मध्ये आर्थिक संकटामुळे नवाब सलीमुल्ला यांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी हा हिरा बँकेत गहाण ठेवला. नंतर तो स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानमार्गे बांगलादेशातील सोनाली बँकेच्या तिजोरीत पोहोचला. १९८५ मध्ये तिजोरी उघडली गेली होती, परंतु हिऱ्याच्या उपस्थितीची अधिकृत पुष्टी झाली नव्हती..Agra Taj Mahal : भारताचा 'ताज' संकटात! यमुनेच्या पुरामुळे ताजमहाल गिळंकृत होणार? पाण्याची पातळी आणखी वाढली तर..; अहवालात धक्कादायक खुलासा.अमूल्य हिऱ्याची सध्याची किंमत किती?दरिया-ए-नूर हा त्याकाळी १०८ मौल्यवान खजिन्यांचा भाग होता. त्यात सोने-चांदीच्या तलवारी, मोत्यांनी जडवलेली टोपी आणि फ्रेंच राणीची जडवलेली ब्रोच यांचा समावेश होता. १९०८ च्या कागदपत्रांनुसार, हिऱ्याची किंमत ५ लाख रुपये तर, संपूर्ण खजिन्याची किंमत १८ लाख रुपये होती. आजच्या हिशोबाने त्याची किंमत सुमारे ११५ कोटी रुपये (१३ दशलक्ष डॉलर्स) इतकी ठरते. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, दुर्मिळतेमुळे बाजारभाव याहून कितीतरी पटीने जास्त असू शकतो..NASA Report : 2050 पर्यंत अमेरिका पाण्याखाली? नासाच्या अहवालाने उडाली खळबळ, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर वाढणार दबाव!.ऐतिहासिक हिऱ्याचे गूढ उलगडणार!नवाबांचे वंशज ख्वाजा नईम मुराद यांनी सांगितले, की त्यांना हिरा प्रत्यक्ष पाहण्याची आशा आहे. सोनाली बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक शौकत अली खान यांच्या मते, तिजोरी अद्याप पूर्णपणे उघडलेली नाही, फक्त पहिल्या गेटपर्यंत पोहोचले आहे. बांगलादेश सरकारच्या परवानगीनंतर या ऐतिहासिक हिऱ्याचे गूढ अखेर उलगडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.