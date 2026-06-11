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What Is Dark Shipping? समुद्रात चाललंय काय? तब्बल 65 टक्के जहाजे अचानक गायब; जगाची चिंता वाढवणाऱ्या 'होर्मुझ'मधील 'डार्क शिपिंग'चे धक्कादायक रहस्य

What is Dark Shipping and How Does It Work? : होर्मुझ सामुद्रधुनीत वाढलेल्या तणावामुळे अनेक जहाजे एआयएस बंद करून ‘डार्क शिपिंग’चा अवलंब करत आहेत.
What is dark shipping?

What is dark shipping?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Dark shipping explained : निर्बंधात्मक आणि बेकायदा व्यापारात गुंतलेली जहाजे पकडली जाण्यापासून वाचण्यासाठी आपली ओळख लपवितात. ही जहाजे आपली ‘ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम’ (एआयएस) ट्रान्सपाँडर्स बंद करून अधिकारी आणि इतर जहाजांच्या नजरेतून ‘अदृश्य’ होतात. ‘होर्मुझ’मधील सध्याचा धोका पाहता ‘डार्क शिपिंग’ मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या ‘डार्क शिपिंग’बद्दल...

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