What Is Dark Shipping? समुद्रात चाललंय काय? तब्बल 65 टक्के जहाजे अचानक गायब; जगाची चिंता वाढवणाऱ्या 'होर्मुझ'मधील 'डार्क शिपिंग'चे धक्कादायक रहस्य

Dark shipping explained : निर्बंधात्मक आणि बेकायदा व्यापारात गुंतलेली जहाजे पकडली जाण्यापासून वाचण्यासाठी आपली ओळख लपवितात. ही जहाजे आपली ‘ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम’ (एआयएस) ट्रान्सपाँडर्स बंद करून अधिकारी आणि इतर जहाजांच्या नजरेतून ‘अदृश्य’ होतात. ‘होर्मुझ’मधील सध्याचा धोका पाहता ‘डार्क शिपिंग’ मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या ‘डार्क शिपिंग’बद्दल....कोणाकडून वापर?इराणी आणि रशियन तेल वाहून नेणारी जहाजे ‘एआयएस’वरून सातत्याने गायब होत होती. मात्र, पश्चिम आशियातील तणावाच्या स्थितीत जहाजांसाठी ही गरज बनली आहे. ऊर्जा उत्पादक देशांना आपला महसूल टिकवून ठेवण्यासाठी आणि जागतिक पुरवठा साखळी सुरू ठेवण्यासाठी या धोकादायक मार्गाचा अवलंब करावा लागत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..धडक होण्याची शक्यताआंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या (आयएमओ) नियमांनुसार, जहाजाची सुरक्षा धोक्यात असल्याशिवाय ‘एआयएस’ यंत्रणा कधीही बंद करू नये. ही यंत्रणा बंद केल्यामुळे समुद्रात जहाजांची एकमेकांना धडक बसण्याचा धोका वाढतो. ‘व्होर्टेक्सा’ संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, मार्च ते मे २०२६ या कालावधीत ‘होर्मुझ’च्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या ५७ टक्के जहाजांनी आपली ओळख लपवली होती. मे महिन्यात हे प्रमाण ६५.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते..Shivam Associates Scam : 'शिवम'मध्ये महाराष्ट्रातील 10 हजार लोकांचे पैसे बुडाले? 'सीआयडी'च्या रडारवर सनी लिओनी, 2400 कोटींचा घोटाळा नेमका काय आहे?.जहाजाने लपविले स्थान‘अबू धाबी नॅशनल ऑइल’च्या उपकंपनीद्वारे चालवले जाणारे ‘एलएनजी अल हमरा’ या जहाजाने ट्रान्सपाँडर बंद करून अनेक दिवस आपले स्थान उघड केले नाही. ‘होर्मुझ’ सामुद्रधुनी पार केल्यानंतर ते २३ मे रोजी पुन्हा ट्रॅकिंग नकाशावर दिसले आणि २६ मे रोजी गुजरातमध्ये पोहोचले होते..अनिश्चिततेवर तोडगाऊर्जा आणि मालवाहतूक बाजार विश्लेषण करणाऱ्या ‘व्होर्टेक्सा’च्या संचालक क्लेअर जुंगमन म्हणाल्या, ‘‘एआयएस बंद करणे आता केवळ निर्बंध टाळण्यासाठी नसून, युद्धाचा धोका आणि व्यावसायिक अनिश्चिततेवर काढलेला तोडगा बनला आहे. या मार्गातून प्रवास करणारे बहुतांश देश याच पद्धतीचा अवलंब करीत आहेत. मात्र, हे थांबण्याची गरज आहे.’’.Karnataka Teacher Recruitment : डीएड, बीएड धारकांसाठी मोठी संधी! 100 दिवसांत 15,000 प्राथमिक शिक्षकांची मेगा भरती; सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची 80 हजार पदे रिक्त.या देशांकडून अवलंबसंयुक्त अरब अमिरातीकतारसौदी अरेबिया'यूएई'च्या जहाजांकडून वापर - २७ %मार्च ते मे दरम्यान ‘अदृश्य’ जहाजे - ५७ %सौदी अरेबिया, कुवेत, बहारीनकडून ‘डार्क शिपिंग’ - ९ %एआयएस बंद करुन व्यापार'एलपीजी' आणि इतर वायू - १४ %बंकर ऑइल, बिटुमेन - १८ %पेट्रोलियम उत्पादने (पेट्रोल, डिझेल, जेट इंधन) - २५ %कच्चे तेल - ४० %.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.