अमेरिकेतील विमान वाहतुकीवर तांत्रिक समस्यांचे सावट कायम असल्याचे चित्र आहे. रविवारी अटलांटामधील हार्ट्सफील्ड-जॅक्सन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 'डेल्टा एअर लाइन्स'च्या विमान सेवांमध्ये मोठा व्यत्यय निर्माण झाला. विमानाचे वजन आणि संतुलन (Weight and Balance) मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑटोमेशन प्रणालीमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे डेल्टाच्या सर्व विमानांच्या उड्डाणांना विलंब झाला. या प्रकारामुळे प्रवाशांना विमानतळावर ताटकळत बसावे लागले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.'द न्यूयॉर्क टाइम्स'च्या वृत्तानुसार, या तांत्रिक बिघाडामुळे विमानांच्या उड्डाणांना सुमारे एक तासाचा विलंब झाला. अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने (FAA) जारी केलेल्या सूचनेनुसार, अमेरिकेच्या मुख्य भूमीवरून अटलांटाला येणाऱ्या तसेच अटलांटामधून बाहेर जाणाऱ्या डेल्टा एअर लाइन्सच्या सर्व विमानांवर या समस्येचा परिणाम झाला..Premium|AI Geopolitics : एआयवरील नियंत्रणासाठी अमेरिका-चीनमध्ये वर्चस्वाची लढाई; भारतासमोर स्वतंत्र तंत्रज्ञान व्यवस्था उभारण्याचे आव्हान.विशेष म्हणजे, या तांत्रिक बिघाडाचा परिणाम केवळ डेल्टा एअर लाइन्सवर झाला. हार्ट्सफील्ड-जॅक्सन अटलांटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे डेल्टाचे प्रमुख केंद्र असून, जगातील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळांपैकी एक आहे. त्यामुळे विमानांच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाल्याने प्रवाशांची गैरसोय झाली..FAA ने दिले स्पष्टीकरणया घटनेनंतर FAA ने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. डेल्टा एअर लाइन्स आपल्या वजन आणि संतुलन मोजणाऱ्या ऑटोमेशन प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्याचे काम करत आहे. या विलंबांचा FAA च्या हवाई वाहतूक नियंत्रण प्रणालीशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले..Premium|Iran Geopolitics : अमेरिका-इस्राईलच्या दबावातही इराण ठाम; पश्चिम आशियाच्या राजकारणाला नवे वळण?.अमेरिकेच्या विमान वाहतुकीसमोर तांत्रिक आव्हानेनोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात वारंवार तांत्रिक समस्या समोर येत आहेत. यापूर्वी तांत्रिक बिघाडामुळे अमेरिकेतील विमान सेवा काही काळ विस्कळीत झाली होती. हजारो विमानांच्या उड्डाणांवर त्याचा परिणाम झाला होता. त्यानंतर युनायटेड एअर लाइन्समध्येही तांत्रिक समस्या निर्माण होऊन विमानांना विलंब झाला..दरम्यान, मायक्रोसॉफ्टच्या ईमेल सेवांमध्ये, जेपी मॉर्गन चेस बँकेच्या प्रणालीमध्ये आणि झेले या डिजिटल पेमेंट सेवेमध्येही तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या. FAA च्या प्रणालीतील राउटर अपग्रेडदरम्यान झालेल्या बिघाडामुळे यापूर्वी देशभरातील विमान वाहतूक ठप्प झाली होती. त्यामुळे अमेरिकेतील महत्त्वाच्या सेवा आणि यंत्रणांच्या तांत्रिक विश्वासार्हतेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.