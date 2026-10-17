ग्लोबल

CJP चं आंदोलन थेट लंडनमध्ये! ध्रुव राठी मैदानात, ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी काय आहे प्लॅन?

Dhruv Rathee Arrives in London, Announces Protest Against Modi Government : ध्रुव राठी यांनी लंडनमधील पार्लमेंट स्क्वेअर येथे आंदोलनाची घोषणा केली आहे. भारतातील सीजेपी आंदोलन आणि २०१८ च्या मानहानी प्रकरणातील समन्सही चर्चेत आहे.
YouTuber Dhruv Rathee announces plans for a protest at Parliament Square in London amid demonstrations linked to the demand for Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation and developments surrounding his 2018 defamation case

YouTuber Dhruv Rathee announces plans for a protest at Parliament Square in London amid demonstrations linked to the demand for Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation and developments surrounding his 2018 defamation case

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी भारतात आलेले यूट्यूबर ध्रुव राठी आता लंडनमध्ये दाखल झाला. कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) समर्थनार्थ १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे भारतात आगमन झाले होते. मात्र, गुरुग्राम येथील निवासस्थानी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आणि त्याच रात्री त्यांची सुटका झाली. आता लंडनमध्ये पोहोचल्यानंतर त्यांनी पुन्हा आंदोलनाची घोषणा केली आहे. इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत त्यांनी, “आता आंतरराष्ट्रीय ढोल वाजवण्याची वेळ आली आहे,” असे म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
delhi
London
Abhijit Deepke CJP
CJP meeting updates
CJP movement
Dhruv Rathee
Marathi News Esakal
www.esakal.com