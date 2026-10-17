CJP चं आंदोलन थेट लंडनमध्ये! ध्रुव राठी मैदानात, ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्यासाठी काय आहे प्लॅन?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी भारतात आलेले यूट्यूबर ध्रुव राठी आता लंडनमध्ये दाखल झाला. कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) समर्थनार्थ १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे भारतात आगमन झाले होते. मात्र, गुरुग्राम येथील निवासस्थानी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आणि त्याच रात्री त्यांची सुटका झाली. आता लंडनमध्ये पोहोचल्यानंतर त्यांनी पुन्हा आंदोलनाची घोषणा केली आहे. इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत त्यांनी, “आता आंतरराष्ट्रीय ढोल वाजवण्याची वेळ आली आहे,” असे म्हटले आहे..भारतात आल्यानंतर अडचणी वाढल्याध्रुव राठी ९ ऑक्टोबर रोजी जर्मनीहून भारतात आले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांना गुरुग्राममधील घरातून ताब्यात घेण्यात आले. त्यांची त्याच रात्री सुटका झाली. दरम्यान, भारतात आल्यानंतर त्यांच्या नागरिकत्वाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यांच्याकडे भारतीय नागरिकत्व नसल्याचा आरोप झाल्यानंतर राठी यांनी आपला पासपोर्ट दाखवून त्यावर स्पष्टीकरण दिले..यानंतर २०१८ मधील मानहानीच्या प्रकरणात दिल्लीतील न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात समन्स बजावले. भाजपच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित सदस्य विकास पांडे यांनी राठी यांच्याविरुद्ध नव्याने समन्स जारी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायिक दंडाधिकारी राहुल जैन यांच्यासमोर झाली..CJP Tiranga March : अभिजीत दीपके पोलिसांच्या ताब्यात; ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलनापूर्वी दिल्ली पोलिसांची कारवाई, दिल्लीत मोठा पोलीस बंदोबस्त.न्यायालयाच्या आदेशात काय म्हटले?१२ ऑक्टोबरच्या आदेशात न्यायालयाने नमूद केले की, उपलब्ध कागदपत्रांनुसार तक्रारदार गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोपी क्रमांक एक असलेल्या ध्रुव राठी यांना समन्स बजावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. न्यायालयाने राठी गेल्या सात वर्षांपासून ऑस्ट्रियात राहत असल्याचाही उल्लेख केला. तक्रारदारांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील सम्यक शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राठी सामान्यतः ऑस्ट्रियात राहतात आणि दिल्लीतील सीपीआय (एम) च्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी भारतात आले होते..लंडनमध्येही आंदोलनाची तयारीदरम्यान, भारतातील आंदोलनाचे पडसाद लंडनमध्येही उमटल्याचे वृत्त आहे. एनएसयूआयच्या समर्थकांनी भारतीय उच्चायुक्तालयासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर मोदी सरकारच्या समर्थकांचीही गर्दी जमली. दोन्ही गटांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली..आता ध्रुव राठी लंडनमधील पार्लमेंट स्क्वेअर येथे महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ आंदोलन करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भारतातील राजकीय घडामोडींशी संबंधित आंदोलनाला त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुढे नेण्याची घोषणा केल्याने त्यांच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे..CJP Protest: भारतातील आंदोलनांना खरंच अमेरिकेतून फंडिंग? प्रसिद्ध गायिकेने थेट उद्योगपतीचं नाव घेत केला आरोप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.