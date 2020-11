रुग्णासाठी डॉक्टर झाला 'बॅटमॅन'

सध्या इंटरनेटवर डॉक्टर आणि एका चिमुरड्या रुग्णाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यामुळे बरेच नेटकरी भावनिक झाले आहेत. फील गुड पेजने हा व्हिडिओ ट्विटरवर पोस्ट केला आणि ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यानंतर काही तासांतच तो हजारांपेक्षा जास्त वेळा पाहिला गेला आहे.

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत काय आहे?

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये कॅन्सरच्या एका छोट्या रुग्णाची आणि त्याच्या डॉक्टरांची गोष्ट आहे, या डॉक्टराने लहान मुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी बॅटमॅनची वेशभूषा केली होती. यापुर्वी त्या मुलाला डॉक्टरने सर्वात मोठ्या इच्छेबद्दल विचारले असता, कॅन्सरग्रस्त असलेल्या मुलाने डॉक्टरांना सांगितले की, त्याला बॅटमॅनला भेटण्याची इच्छा आहे. यामुळेच डॉक्टरने त्या मुलाला बरं वाटावं म्हणून चक्क बॅटमॅनची वेशभूषा परिधान केली होती.

A doctor asks the cancer patient what his dream is. The boy says he wants to meet Batman. And the next day the doctor dresses in the superhero's costume and fulfills the child's dream pic.twitter.com/juRLHkpyYC

