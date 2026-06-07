Sriram Krishnan: ट्रम्प प्रशासनाला मोठा धक्का! भारतीय वंशाच्या एआय तज्ञांनी घेतला व्हाईट हाऊस सोडण्याचा निर्णय, कोण आहेत श्रीराम कृष्णन?

भारतीय वंशाचे तंत्रज्ञान तज्ञ श्रीराम कृष्णन यांनी जून २०२६ च्या अखेरीस व्हाईट हाऊसमधील आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे एआय धोरण सल्लागार म्हणून काम केले होते. या भूमिकेत सुमारे १८ महिने सेवा दिल्यानंतर त्यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे..शनिवारी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये, श्रीराम कृष्णन म्हणाले की, व्हाईट हाऊसमध्ये काम करणे हा एक सन्मान होता. पद सोडल्यानंतर ते काही काळ विश्रांती घेतील आणि त्यानंतर अमेरिकेसमोरील प्रमुख एआय आव्हानांवर काम करतील. त्यांनी आपल्या पुढील प्रकल्पाबद्दल कोणताही तपशील दिला नाही. तो नंतर जाहीर केला जाईल असे सांगितले. आपल्या संदेशात त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रशंसाही केली. .India Fertility Rate Decline : भारताचा जन्मदर घटला, इलॉन मस्क यांनी व्यक्त केली चिंता; लोकसंख्या संकटाची चाहूल?.कृष्णन म्हणाले की, आज अमेरिका जागतिक एआय शर्यतीत आघाडीवर आहे आणि याचे बरेचसे श्रेय ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाला जाते. त्यांच्या मते, ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाशिवाय एआय क्षेत्रात अमेरिकेचे इतके मजबूत स्थान नसते. गेल्या १८ महिन्यांत त्यांनी अमेरिकन एआय ॲक्शन प्लॅन, अमेरिकेच्या एआय क्षमतांना चालना देण्यासाठीचा भागीदारी कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय एआय धोरण आराखडा यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या एआय योजना आणि धोरणांवर काम केले आहे..श्रीराम कृष्णन यांचा जन्म भारतात झाला असून ते चेन्नईचे रहिवासी आहेत. त्यांनी चेन्नईतील एसआरएम इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर आणि स्नॅप यांसारख्या जगातील अनेक मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये काम केले. पुढे ते आंद्रेसेन होरोविट्झ या नामांकित गुंतवणूक कंपनीत सामील झाले आणि एक तंत्रज्ञान गुंतवणूकदार म्हणून स्वतःला स्थापित केले..US Iran Conflict: अमेरिका-इराणचं पुन्हा पेटलं! यूएसच्या तळांवर इराणने डागले क्षेपणास्त्र; दोन्ही देशांमधला युद्धविराम धोक्यात.ते इलॉन मस्क यांचे जवळचे सल्लागारही राहिले आहेत आणि ट्विटरच्या खरेदीवेळी मस्क यांना सल्ला देणाऱ्या टीमचा भाग होते. २० जानेवारी २०२५ रोजी, ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला, श्रीराम कृष्णन यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये एआय धोरण सल्लागार म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. यापूर्वी, २०२४ मध्ये, त्यांची एआयवरील वरिष्ठ व्हाईट हाऊस धोरण सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.