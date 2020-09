'कुणीच कल्पना केली नव्हती अशी गोष्ट आम्ही केली', कोरोना लशीबद्दल ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

वॉशिंग्टन - जगभरात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. दरम्यान, कोरोनाला रोखण्यासाठी जगभरातील अनेक देश संशोधन करत आहेत. जगात पहिल्यांदा कोरोनावर लस तयार केल्याचा दावा रशियाने केला आहे. रशियाच्या राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी रशियाने लस तयार केली असून स्वत:च्या मुलीला ती टोचली असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र जगभरातून या लसीबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी घोषणा केली आहे.

AstraZeneca ही कोरोना लस सध्या चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यात पोहोचली आहे. लवकरच ट्रायलची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि त्याला मंजुरी मिळेल असा विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला. व्हाइट हाउसमधून घोषणा करताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, मला या गोष्टीचा आनंद आहे की एस्ट्राजेनेका लस ट्रायलच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे. लवकरच या लशीला मंजुरी मिळू शकते.

AstraZeneca ही सध्या जगात कोरोना व्हॅक्सिनच्या शर्यतीत सर्वात पुढे असलेल्या व्हॅक्सिनपैकी एक आहे. रशियाने पहिल्या लशीनंतर दुसऱी लस सुद्धा तयार केल्याचा दावा केला आहे. याची घोषणाही करण्यात आली आहे. असे असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर कोरोना व्हॅक्सिनला मंजुरी मिळाली तर लवकरच कोरोनातून सुटका होऊ शकेल. जगभरात कोरोनाने हाहाकार उडाला आहे. सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेवर झाला असून सध्या AstraZeneca शिवाय Moderna Inc आणि Pfizer Inc या लशींची तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी सुरु आहे.

President @realDonaldTrump just announced that AstraZeneca's vaccine has reached Phase 3 clinical trials! pic.twitter.com/3Hob4EiM8U

— The White House (@WhiteHouse) August 31, 2020