सुप्रीम कोर्टाचा दणका तरी ट्रम्प ऐकेनात, आता जगावर लावला १० टक्के ग्लोबल टॅरिफ

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांना आयात शुल्कावरून दणका दिलाय. ट्रम्प यांनी विशेषाधिकाराअंतर्गत लादलेले आयात शुल्क हे बेकायदा असल्याचं आणि अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचं कोर्टाने म्हटलंय. ट्रम्प यांनी फेडरल कायद्याचा भंग केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आलाय. दरम्यान, यानंतरही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचा हेका कायम ठेवत आता थेट ग्लोबल टॅरिफ लागू केलं आहे. .ट्रम्प यांनी शुक्रवारी आणखी एका आदेशावर स्वाक्षरी केली. याअंतर्गत परदेशी वस्तूंवर १० टक्के ग्लोबल टॅरिफ लावण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी जगातील अनेक देशांवर आयात शुल्क लागू केलं होतं. ते शुल्क बेकायदेशीर असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटल्यानंतर लगेचच ग्लोबल टॅरिफची घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे..Trump Tariff: डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टॅरिफ बेकायदेशीर; अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, सुनावणीत काय घडलं?.शुक्रवारी सायंकाळी सोशल मीडियावर ट्रम्प यांनी सांगितलं की, सर्व देशांवर १० टक्के ग्लोबल टॅरिफ लागू करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी करणं ही माझ्यासाठी मोठी सन्मानाची बाब आहे. हा आदेश तात्काळ लागू होईल.सध्या या आदेशाचा सविस्तर आणि अधिकृत मसुदा जाहीर करण्यात आलेला नाही..ट्रम्प प्रशासनाने १० टक्क्यांच्या नव्या टॅरिफला १९७४च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ अंतर्गत लागू केलं आहे. हे कलम राष्ट्राध्यक्षांना एकतर्फी टॅरिफ लागू करण्याचा अधिकार बहाल करते. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार टॅरिफ फक्त १५० दिवसांपर्यंत लागू करता येते. त्यानंतरही टॅरिफ कायम ठेवायचे असेल तर अमेरिकेच्या संसदेची मंजुरी आवश्यक असते..आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा-१९७७ अन्वये अध्यक्षांना आयातशुल्क लादण्याचा कसल्याही प्रकारचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालामुळे भारताला तातडीने दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण अनेक घटकांबाबत आयात शुल्क लादण्यासाठी ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या कायद्यांचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे आताच त्याबाबत भाष्य करता येणार नसल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे..परकीय दबावाखाली न्यायालय : ट्रम्पअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर जळजळीत प्रतिक्रिया दिली. 'शुल्क कमी करण्यासाठी मतदान केलेल्या न्यायाधीशांची लाज वाटते. हा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे. माझ्याकडे आणखी अधिक कठोर पर्याय आहेत. परकीय हितसंबंधांच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला आहे,' असा आरोप करून काही न्यायाधीशांना त्यांनी 'लॅप डॉग्स' संबोधले आहे.