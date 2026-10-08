Viral Picture : डेल टेक्नॉलॉजीजच्या संस्थापकाच्या पत्नीला सोशल मीडियावर केले ट्रोल; संपत्ती वाचून डोळे पांढरे होतील..!?

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत एका कार्यक्रमात दिसलेल्या महिलेचा फोटो सध्या जगभरातील सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या फोटोवरून नेटकऱ्यांनी तिच्या लुक, मेकअप आणि चेहऱ्याची खिल्ली उडवत तिला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली. मात्र, ज्या महिलेला सोशल मीडियावर ट्रोल केले जात आहे, तिची खरी ओळख आणि संपत्तीचा आकडा समोर आल्यानंतर सर्वांचे डोळे पांढरे झाले आहेत. ही महिला जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक असलेल्या डेल टेक्नॉलॉजीजच्या (Dell Technologies) संस्थापकाची पत्नी असून, त्यांच्या कुटुंबाची संपत्ती तब्बल २७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे..कोण आहेत सुसान डेल?या महिलेचे नाव सुसान डेल (Susan Dell) असून, त्या डेल टेक्नॉलॉजीजचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मायकल डेल यांच्या पत्नी आहेत. ७ ऑक्टोबर रोजी त्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत 'ट्रम्प अकाउंट्स'च्या एका कार्यक्रमात मंचावर दिसल्या होत्या. या मोहिमेसाठी डेल कुटुंबाने तब्बल ६.२५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ५२ हजार कोटी रुपये) देण्याचे आश्वासन दिले आहे. फोर्ब्सच्या आकडेवारीनुसार, मायकल डेल यांची एकूण संपत्ती २८० अब्ज डॉलर्स (भारतीय चलनानुसार २७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) इतकी अथांग आहे. सुसान आणि मायकल यांचा विवाह १९८९ मध्ये झाला असून त्यांना चार मुले आहेत..लुकवरून का झाली ट्रोलिंग?कार्यक्रमातील छायाचित्रे समोर येताच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर (ट्विटर) त्यांच्या चेहऱ्यावरून चर्चा सुरू झाली. काहींनी हा बिघडलेल्या मेकअपचा परिणाम असल्याचे म्हटले, तर काहींनी त्यांच्यावर 'प्लॅस्टिक सर्जरी'चा आरोप केला. अमेरिकेतील उच्चभ्रू वर्गात प्रसिद्ध असलेल्या ‘मार-ए-लागो’ लुकचा हा भाग असल्याचे काही तज्ज्ञांनी नमूद केले. मात्र, अनेक नेटकऱ्यांनी सुसान डेल यांची बाजू घेत स्पष्ट केले की, त्या ६२ वर्षांच्या असून त्या एक यशस्वी ॲथलीट राहिलेल्या आहेत. त्यांनी अनेक मॅरेथॉन आणि ट्रायथलॉन स्पर्धा पूर्ण केल्या आहेत. वाढत्या वयातील त्यांची तंदुरुस्त शरीरयष्टी आणि स्टेज मेकअपमुळे त्यांचा चेहरा वेगळा दिसत असल्याचे काहींनी सांगितले..स्वतःची स्वतंत्र ओळखसुसान डेल या केवळ एका अब्जाधीशाची पत्नी नसून त्यांची स्वतःची स्वतंत्र ओळख आहे. त्यांनी ॲरिझोना स्टेट युनिव्हर्सिटीमधून फॅशनचे शिक्षण घेतले असून त्यांचे स्वतःचे तीन फॅशन ब्रँड आहेत. क्रीडा क्षेत्रात सक्रिय असण्यासोबतच त्या आरोग्य, शिक्षण आणि समाजोपयोगी कामांमध्ये हजारो कोटींची दातृत्व देणगी देणाऱ्या आघाडीच्या महिला म्हणून ओळखल्या जातात..MPSC Student Agitation : पुण्यात एस. एम. जोशी पुलावरील एमपीएससी आंदोलनाला पोलिसांचा नकार; जागा तातडीने रिकामी करण्याचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.