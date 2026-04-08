Iran-US ceasefire : पैसाच पैसा! होर्मुझमधून करणार कमाई, युद्धविरामानंतर ट्रम्प यांचं विधान; इराणचा भडका उडणार

Trump's remark on earning from Hormuz Strait after ceasefire could escalate tensions with Iran again : अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविराम झाला आहे. त्यामुळे लवकरच होमु्र्ज सामुद्रधुनी खुली होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, त्यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. त्यांच्या या विधानानंतर इराण पुन्हा संतापण्याची शक्यता आहे. ट्रूथ या सोशल मीडिया साईटवर ट्रम्प यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. .ते म्हणाले अमेरिका होर्मुजमध्ये वाहतूक वाढवण्यासाठी मदत करणार आहे. अनेक सकारात्मक घडामोडी होतील आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळणार आहे." यावेळी त्यांनी इराणसोबत झालेल्या युद्धविरामाला जागतिक शांततेसाठी महत्त्वाचा दिवस असल्याचेही म्हटलं आहे. तसेच, आजचा दिवस हा पश्चिम आशियासाठी सुवर्णयुगाची सुरुवात ठरू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले..Donald Trump Iran War Statement : युद्ध संपलंय... डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मोठे विधान, मात्र इराणने दिले हे प्रत्युत्तर.पुढे बोलताना ट्रम्प यांनी सांगितले की, इराण आता पुनर्बांधणीची प्रक्रिया सुरू करू शकतो. त्यासाठी आम्ही सर्व प्रकारची मदत पुरवणार आहोत. सर्व काही सुरळीत सुरू राहावे यासाठी लक्ष ठेवू. या भागात आमचीही उपस्थिती असेल, असंही त्यांनी सांगितलं..Donald Trump Iran Threat : एका रात्रीत इराणला नष्ट करु, ती रात्र कदाचित आजची असेल... डोनाल्ड ट्रम्प यांचा गंभीर इशारा.ट्रम्प यांचं हे विधान विविध अर्थांनी महत्त्वाचं मानलं जातं आहे. कारण त्यांनी इराण होर्मुज सामुद्रधुनी उघडण्यास तयार झाल्याचे सांगितले आहे. दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा करताना त्यांनी म्हटले की, इराण या मार्गावरील जहाजांच्या सुरक्षेची हमी देण्यास तयार झाला आहे आणि या भागावरील नियंत्रण इराणकडेच राहण्यास अमेरिका सहमत झाली आहे..दरम्यान, अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविराम होत असताना इराणने अमेरिकेसमोर अनेक महत्त्वाच्या अटी ठेवल्या आहेत. एकमेकांवर हल्ला न करणे, होर्मुझवर इराणचं नियंत्रण कायम राहणं, युरेनियमच्या संवर्धनाला परवानगी, सर्व प्रकारचे प्राथमिक आणि माध्यमिक स्वरुपाचे निर्बंध हटवणे, युएनएससीच्या सर्व प्रस्तावांना रद्दबातल करणं आणि महत्त्वाचे म्हणजे इराण अमेरिकेच्या हल्ल्यात झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणं, यांचा समावेश आहे.