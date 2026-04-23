Donald Trump India China Controversy : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला म्हटले "नरकाचे द्वार", वादग्रस्त सोशल मीडिया पोस्टमुळे जगभर संताप

US Immigration policy : स्थलांतरितांना “लॅपटॉपधारी गुंड” म्हणत त्यांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला नुकसान होत असल्याचे म्हटले. अमेरिका-भारत संबंध चांगले असल्याचे सांगितले जात असले तरी अलीकडे ट्रम्प यांच्या भारतविरोधी वक्तव्यांमध्ये वाढ दिसते.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर भारत आणि चीनबाबतची एक अत्यंत आक्षेपार्ह विधान रिपोस्ट केले आहे. रेडिओ निवेदक मायकल सॅव्हेज यांनी एक पत्र शेअर केले होते, ज्यामध्ये त्यांनी भारत आणि चीनचे वर्णन "नरकाची द्वारे" असे केले होते. वांशिक द्वेषपूर्ण विधाने करताना सॅव्हेज यांनी लिहिले की, अमेरिकेने जन्मसिद्ध नागरिकत्वाबाबतच्या आपल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे.

Related Stories

No stories found.