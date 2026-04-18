America-Israel War: आता लास्ट.. बुधवारपर्यंत ऐकलं नाही तर...; ट्रम्प यांचा इराणला आणखी एक अल्टिमेटम

Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणला इशारा दिला आहे. सध्या सुरु असलेला युद्धविराम फारकाळ टिकणार नाही, असे संकेत ट्रम्प यांनी दिले. त्यासाठी त्यांनी बुधवारपर्यंतचा वेळ दिलेला आहे. त्यानंतर अमेरिका पुन्हा युद्धाच्या मोडमध्ये जाऊ शकते..जोपर्यंत इराणसोबत अंतिम करारावर स्वाक्षरी होत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेचा लष्करी दबाव आणि सागरी नाकेबंदी पूर्णपणे लागू राहील. "दुर्दैवाने आम्हाला पुन्हा इराणवर बॉम्ब टाकावे लागू शकतात," असे ट्रम्प यांनी म्हटलं. त्यासाठी त्यांनी इराणला बुधवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे. त्यानंतर पुन्हा लष्करी कारवाई सुरु करण्याचा इशारा दिला आहे..होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरु होणार'होर्मुजची सामुद्रधुनी' पुन्हा सुरु करण्यास इराण तयार झाला असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केलाय. हा मार्ग व्यापारासाठी पूर्णपणे खुला आणि सुरक्षित असल्याचे त्यांनी 'टर्निंग पॉईंट यूएसए'च्या कार्यक्रमात सांगितले. शिवाय इराणमध्ये उरलेले न्यू्क्लिअर कार्यक्रमाचे अवशेष माघारी आणण्याबात त्यांनी भाष्य केलं. त्यासाठी त्यांनी 'न्यूक्लिअर डस्ट' असा शब्दप्रयोग केला..पाकिस्तानचे आभारअमेरिका आणि इराणमध्ये मध्यस्थी केल्याबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे आभार मानले. ते म्हणाले, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन आणि कुवेत यांचे मी आभार मानतो. या देशांनी स्थिरता आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.आपल्या भाषणात ट्रम्प यांनी नाटो आणि युरोपीय मित्र राष्ट्रांवर तीव्र शब्दांत टीका केली. गरज पडली तेव्हा ही संघटना कुचकामी ठरली, असे म्हणत त्यांनी अमेरिकेच्या स्वावलंबी रणनीतीबद्दल भाष्य केलं.