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US Iran Conflict : पेट्रोल अन् गॅसचे दर कमी होणार, डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराण युद्धाबाबत मोठी घोषणा !

Trump Iran War : संघर्ष संपल्यानंतर अमेरिकेतील महागाई कमी होईल आणि पेट्रोल व गॅसच्या किमतीत मोठी घट होऊ शकते, असे ट्रम्प म्हणाले.संघर्ष थांबवण्यासाठी अमेरिकेचे अधिकारी मध्यस्थांच्या संपर्कात असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले
Trump Says Iran Conflict Could End Soon

Trump Says Iran Conflict Could End Soon

esakal 

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Trump Predicts Drop in Gas and Inflation : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या संघर्षाबाबत एक महत्त्वाची घोषणा केली; त्यांनी सांगितले की हा संघर्ष लवकरच संपू शकतो आणि यात अमेरिकेचा विजय होईल. संघर्ष संपल्यानंतर अमेरिकेतील महागाईत मोठी घट होईल आणि पेट्रोल व गॅसच्या किमतीही लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतील, असा दावाही त्यांनी केला. 'ओव्हल ऑफिस'मध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी ही विधाने केली. हा संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिकेचे अधिकारी मध्यस्थांच्या संपर्कात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

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