US Iran Conflict : पेट्रोल अन् गॅसचे दर कमी होणार, डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराण युद्धाबाबत मोठी घोषणा !

Trump Predicts Drop in Gas and Inflation : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या संघर्षाबाबत एक महत्त्वाची घोषणा केली; त्यांनी सांगितले की हा संघर्ष लवकरच संपू शकतो आणि यात अमेरिकेचा विजय होईल. संघर्ष संपल्यानंतर अमेरिकेतील महागाईत मोठी घट होईल आणि पेट्रोल व गॅसच्या किमतीही लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतील, असा दावाही त्यांनी केला. 'ओव्हल ऑफिस'मध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी ही विधाने केली. हा संघर्ष संपवण्यासाठी अमेरिकेचे अधिकारी मध्यस्थांच्या संपर्कात असल्याचे त्यांनी नमूद केले..मात्र, या चर्चेबाबत त्यांनी कोणताही तपशील दिला नाही. त्यांच्या मते, हा संघर्ष अगदी लवकर संपुष्टात येऊ शकतो. तसेच, नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या 'मिडटर्म' (मध्य-मुदतीच्या) निवडणुकांपूर्वी इराणविरुद्ध अमेरिकेकडून आणखी लष्करी कारवाई केली जाण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली. ट्रम्प यांचा आत्मविश्वास जरी दृढ असला, तरी इराणच्या बाजूने मात्र अद्याप कोणतेही स्पष्ट संकेत मिळालेले नाहीत..महागाई कमी होईल, असा ट्रम्प यांचा दावामहागाईबाबतही ट्रम्प यांनी एक ठाम दावा केला. संघर्ष संपल्यानंतर अमेरिकेतील महागाई पूर्णपणे नाहीशी होईल, असे त्यांनी सांगितले. संघर्षानंतर गॅस आणि पेट्रोलच्या किमतीत मोठी घसरण होऊ शकते, असे भाकीतही त्यांनी केले. इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना ट्रम्प म्हणाले की, एक मोठे संकट टाळणे हा त्यांचा उद्देश होता. त्यांच्या मते, जर अमेरिकेने कारवाई केली नसती, तर इस्रायल आणि संपूर्ण मध्य-पूर्वेसाठी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असती; तसेच अमेरिका आणि युरोपलाही क्षेपणास्त्र आणि बॉम्ब हल्ल्यांचा धोका निर्माण झाला असता..संघर्ष संपवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची स्थिती अद्याप अस्पष्ट आहे. गेल्या आठवड्यात न्यूयॉर्कमध्ये कतारच्या मध्यस्थीने अमेरिका आणि इराणच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अप्रत्यक्ष चर्चा झाली होती. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची आणि कतारचे मध्यस्थ यांच्यातही बैठकीचा प्रस्ताव होता; मात्र इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराण आणि अमेरिका यांच्यात सध्या पुढील कोणत्याही चर्चेचे नियोजन नाही. दरम्यान, अमेरिकेकडून इराणवरील निर्बंध शिथिल केले जातील आणि त्यांची गोठवलेली मालमत्ता परत केली जाईल, अशा स्वरूपाचे वृत्त ट्रम्प यांनी फेटाळून लावले आहे. सोशल मीडियावर अशा बातम्या चुकीच्या असल्याचे सांगत, आपण इराणला कोणताही प्रस्ताव दिलेला नाही, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.