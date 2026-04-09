US-Israel-Iran War Ceasefire: ''इराणने अमेरिकेवर डागलेल्या शंभराहून अधिक मिसाईल्स पाकिस्तानी'', शांतिदूत समजणाऱ्या पाकचे निघाले वाभाडे

Strait of Hormuz: अमेरिका-इराण युद्धादरम्यान इराणकडून जी क्षेपणास्त्रे अमेरिकेवर डागण्यात आलेली होती, त्यापैकी शंभरपेक्षा जास्त मिसाईल्स पाकिस्तानच्या माध्यमातून इराणकडे पोहोचलेल्या होत्या; असा दावा आता केला जातोय. ज्यांनी युद्धविरामाचं श्रेय पाकिस्तानला देऊ केलं होतं, त्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच असा खळबळजनक दावा केलाय..ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकन युद्धनौकांवर इराणने डागेलेली क्षेपणास्त्र ही पाकिस्तानच्या माध्यमातून तिथपर्यंत पोहोचलेली होती. विशेष म्हणजे ही क्षेपणास्त्र चीनने पाकिस्तानचा वापर करुन इराणला दिली, असं त्यांचं म्हणणं आहे. अमेरिकन नौदलाने ही क्षेपणास्त्र हवेतच नष्ट केल्याचंही ट्रम्प म्हणाले..इराण-अमेरिका आणि इस्रायलदरम्यान भलेही शस्त्रसंधी झाली असेल. परंतु इस्रायलने लेबनॅनवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर पुन्हा निर्बंध लागू केले. शिवाय इराणवरील रिफायनरीवरही हल्ले झाले आहेत. त्यातच इराणने कुवैत आणि बहरीनवरही हल्ले केले आहेत. त्यामुळे युद्धविरामाचं पुढे काय होईल, हे सांगणं अवघड झालंय..Strait of Hormuz: शस्त्रसंधी झाली पण होर्मुझ बंदच! पुन्हा युद्ध सुरु होण्याचा धोका; विशेष परवानगी घेण्याचे जहाजांना मेसेज, नाहीतर....होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद की सुरु?इराणने गुरुवारी स्पष्ट केले की, होर्मुझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद नसून नागरी जहाजांसाठी खुली आहे. इराणच्या उप-परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा मार्ग बंद केल्याच्या बातम्या चुकीच्या आहेत. मात्र, युद्धासारखी परिस्थिती पाहता या मार्गावरून जाणाऱ्या सर्व तेलवाहू आणि व्यापारी जहाजांची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. ज्या जहाजांना इराणच्या अधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी मिळाली आहे, त्यांनाच पुढे जाण्याची मुभा दिली जात आहे..Iran-America War: इस्लामाबादमध्ये दोन दिवसांची सुट्टी! युद्धविरामाचं श्रेय घेण्यासाठी पाकिस्तान फुल्ल तयारीत.पाकिस्तानमधील बैठकीच काय होणार?युद्धविरामाची घोषणा करताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना दिलं होतं. त्यानंतर पाकिस्तानने इस्लामाबाद येथे तिन्ही देशांच्या प्रतिनिधींची एक बैठक बोलावली आहे. शुक्रवार, दि. १० एप्रिल रोजी ही बैठक आयोजित केली आहे. त्यासाठी इस्लामाबाद येथे तयारीदेखील सुरु झाली आहे. मात्र त्यापूर्वीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवाच दावा केल्याने बैठकीचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.