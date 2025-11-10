ग्लोबल

टॅरिफला नावं ठेवणारे मूर्ख, टॅरिफमधून प्रत्येक अमेरिकी नागरिकाला २ हजार डॉलर देणार; ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

अमेरिकेनं टॅरिफ लागू केल्यानं महागाईची भीती व्यक्त केली जातेय. एका बाजूला सरकारवर शटडाऊनची वेळ आली असताना दुसरीकडे ट्रम्प यांनी टॅरिफमधून मिळणाऱ्या महसूलातून अमेरिकी नागरिकाला २ हजार डॉलर दिले जातील असं म्हटलंय.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील बहुतांश देशांवर मोठ्या प्रमाणावर आयात शुल्क लावलं आहे. टॅरिफचं समर्थन करताना अनेक आश्वासनं ट्रम्प यांनी दिली आहेत. आता पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर पोस्ट करताना ट्रम्प यांनी म्हटलं की, माझ्या नेतृत्वाखाली अमेरिका पुढे जात आहे. युएस टॅरिफची टीका करणारे मूर्ख आहेत. टॅरिफच्या महसूलातून प्रत्येक अमेरिकन नागिरकाला डिविडंड म्हणून २ हजार डॉलर देण्याचं वचन त्यांनी दिलीय.

