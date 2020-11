कोरोना लशीची घोषणा करणाऱ्या फायझर कंपनीवर ट्रम्प भडकले

वॉशिंग्टन - कोरोना विषाणूविरोधात तयार होत असलेल्या लशीला यश मिळत असल्याचे ‘फायझर’ आणि अन्न व औषध प्रशासनाने दडवून ठेवले, त्यामुळे कोरोना या मुद्यावरून मत मिळविण्याची आपली संधी हुकली, असा संताप अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज व्यक्त केला. ‘या लशीच्या आधारावर मला विजय मिळावा, असे त्यांना वाटतच नव्हते. त्यामुळे मी जे गेले दोन महिने सांगत होतो, ते त्यांनी मतदानानंतर आठवडाभराने सांगितले,’ असे ट्वीट ट्रम्प यांनी केले आहे.

फायझर या औषध निर्माण कंपनीने ते करत असलेल्या लशीची परिणामकारकता ९० टक्के असल्याचे काल जाहीर केले. या लशीमुळे शरीरातील कोरोना विषाणूचा प्रादर्भाव मोठ्या प्रमाणात रोखता येतो, असा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. अमेरिकेच्या निवडणुकीत कोरोनाचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. ट्रम्प प्रशासनाला संसर्गस्थिती हाताळता आली नाही, असा दावा करत डेमोक्रॅटिक पक्षाने मात्र आपली सर्व योजना तयार असल्याचे सांगितले होते.

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020