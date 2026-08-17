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Donald Trump: इराणशी गुप्त चर्चेमागे कोण? ट्रम्प प्रशासनाने IRGC पर्यंत कशी पोहोच मिळवली? सीक्रेट कनेक्शन आलं समोर

Donald Trump Secret Iran Strategy: ट्रम्प प्रशासनाने इराणच्या आयआरजीसीशी संपर्क साधण्यासाठी इराकी कुर्दिस्तानचे अध्यक्ष नेचिरवान बरझानी यांचा वापर केला. ही गुप्त चर्चा कशी पार पडली आणि ही गुप्त बैठक अयशस्वी का झाली?
Trump Secret Iran Outreach Why Did US Turn to Barzani

Trump Secret Iran Outreach Why Did US Turn to Barzani

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठी आणि तडजोड घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एक गुप्त संपर्क मार्ग सांगितला, जो यापूर्वी उघड केला गेला नव्हता. मे महिन्याच्या मध्यात अमेरिकन वाटाघाटीकारांना असा संशय येऊ लागला की इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या निर्णयांवर इराणी वाटाघाटीकारांचे पूर्ण नियंत्रण नाही. परिणामी अमेरिकेने IRGC च्या नेतृत्वापर्यंत थेट पोहोचण्याचा प्रयत्न केला.

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