Donald Trump: इराणशी गुप्त चर्चेमागे कोण? ट्रम्प प्रशासनाने IRGC पर्यंत कशी पोहोच मिळवली? सीक्रेट कनेक्शन आलं समोर

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठी आणि तडजोड घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने एक गुप्त संपर्क मार्ग सांगितला, जो यापूर्वी उघड केला गेला नव्हता. मे महिन्याच्या मध्यात अमेरिकन वाटाघाटीकारांना असा संशय येऊ लागला की इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या निर्णयांवर इराणी वाटाघाटीकारांचे पूर्ण नियंत्रण नाही. परिणामी अमेरिकेने IRGC च्या नेतृत्वापर्यंत थेट पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. .या गुप्त संपर्कासाठी ट्रम्प प्रशासनाने इराकच्या कुर्दिस्तान प्रदेशाचे अध्यक्ष नेचिरवान बरझानी यांची निवड केली. बरझानी यांच्यावर अमेरिका आणि इराण या दोघांचाही विश्वास आहे, तसेच तेहरानमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी त्यांचे दीर्घकाळचे वैयक्तिक संबंध आहेत. ते इराण-इराक युद्धादरम्यान इराणमध्ये राहिले होते आणि त्यांनी तेहरान विद्यापीठात शिक्षण घेतले होते. त्यांचे फारसी भाषेवरही उत्तम प्रभुत्व आहे..Russia-Ukraine War: रशियावर युक्रेनचा ड्रोन हल्ल्यांचा कहर! ८२२ ड्रोन, भीषण आग अन् ६ जणांचा मृत्यू... मॉस्कोवर मोठा हल्ला.माध्यमांच्या वृत्तानुसार, मे महिन्याच्या सुरुवातीला तत्कालीन अमेरिकेच्या राष्ट्रीय गुप्तचर संचालक तुलसी गबार्ड यांनी बरझानी यांच्याशी फोनवर संवाद साधला होता. असे वृत्त आहे की, हा फोन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांच्या मंजुरीने करण्यात आला होता. गबार्ड यांनी बरझानी यांना सांगितले की, इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्यात वाटाघाटी होत असलेल्या कराराशी आयआरजीसी सहमत आहे की त्यांच्या काही वेगळ्या मागण्या आहेत, हे अमेरिकेला जाणून घ्यायचे होते..बरझानी यांनी आयआरजीसीच्या संपर्कांशी संवाद साधला आणि जनरल अहमद वाहिदी यांच्याशी थेट चर्चेची विनंती केली. १४ मे रोजी आयआरजीसीचा एक अधिकारी एरबिलमधील बरझानींच्या कार्यालयात पोहोचला आणि त्याने एनक्रिप्टेड फोनद्वारे एका सुरक्षित संभाषणाची व्यवस्था केली. बरझानींनी वाहिदींना विचारले की ते इराणी वाटाघाटी करणाऱ्यांसोबत आहेत का? मिळालेल्या माहितीनुसार, वाहिदींनी उत्तर दिले की त्यांचा चर्चेला पूर्ण पाठिंबा आहे आणि आयआरजीसीलाही या संकटावर वाटाघाटीतूनच तोडगा हवा आहे..त्यानंतर बरझानी यांनी गबार्ड यांना माहिती दिली आणि अमेरिकी प्रशासनाला इराणमधील परिस्थितीबद्दल सांगितले. त्यानंतर अमेरिकेने एरबिलमध्ये अमेरिकी आणि इराणी अधिकाऱ्यांमध्ये एका गुप्त बैठकीचा प्रस्ताव ठेवला. बरझानी यांनी हा संदेश इराणपर्यंत पोहोचवला, परंतु सुरक्षेच्या कारणांमुळे ही बैठक होऊ शकली नाही. इराणी बाजूला भीती होती की इस्रायली गुप्तचर संस्थांचे इराकी कुर्दिस्तानमध्ये एक मजबूत जाळे आहे आणि तेथील त्यांच्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते..या संपूर्ण प्रकरणामुळे हे दिसून येते की, इराणसोबत वाटाघाटी करताना अमेरिकेपुढील सर्वात मोठे आव्हान केवळ करार करणे हे नाही, तर खरा निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे हे निश्चित करणे हे देखील आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते, अली खामेनी यांची हत्या आणि त्यानंतरच्या ४० दिवसांच्या युद्धामुळे आयआरजीसीची शक्ती आणि प्रभाव आणखी वाढला. नवीन सर्वोच्च नेते, मोजतबा खामेनी यांच्या सुरुवातीच्या आठवड्यांतील मर्यादित सार्वजनिक उपस्थितीमुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली..Tarique Rahman: तारिक रहमान भारत दौऱ्यावर येतील पण...; बांगलादेशने ठेवली फक्त एकच अट, पण कोणती? समीकरण बिघडणार.सध्या पाकिस्तान आणि कतारचे मध्यस्थ अमेरिका आणि इराण यांच्यात संदेशांची देवाणघेवाण करत आहेत, परंतु त्यात कोणतीही लक्षणीय प्रगती झालेली नाही. बरझानी यांनी अलीकडेच व्हाईट हाऊसला वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यास मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. याचा अर्थ, हा गुप्त गुप्त संवादमार्ग भविष्यातील कोणत्याही करारामध्ये पुन्हा एकदा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.