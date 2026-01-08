अमेरिकेच्या हिताविरोधात काम! ६६ जागतिक संघटनामधून बाहेर पडण्याची ट्रम्प यांची घोषणा; भारताच्या नेतृत्वाखालील संस्थेचाही समावेश

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या हितांविरोधात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटना, करार आणि संधी यातून बाहेर पडण्याचे आदेश देणाऱ्या मेमोरेंडमवर सही केलीय. ट्रम्प प्रशासनाकडून अमेरिका फर्स्ट धोरण स्वीकारत भारत आणि फ्रान्सच्या नेतृत्वाखालील इंटरनॅशनल सोलर अलायन्ससह ६६ जागतिक संस्थांमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलाय. व्हाइट हाऊसने या संघटनांना अमेरिकेच्या स्वायत्तता आणि आर्थिक हितांच्या विरोधात असल्याचं म्हटलंय..प्रेसिडेन्शियल मेमोरेंडमनुसार ३५ बिगर संयुक्त राष्ट्र संस्था आणि संयुक्त राष्ट्र संस्थांमधून बाहेर पडल्याचं सांगण्यात आलंय. बिगर संयुक्त राष्ट्र संघटनांमध्ये भारत आणि फ्रान्स यांच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय सोलर अलायन्स, यूनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर आणि इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज यांसारख्या पर्यावरण संघटनांचा समावेश आहे..व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींचा खटला ९२ वर्षीय न्यायाधीशांसमोर, अमेरिकेत जज निवृत्त का होत नाहीत? वयोमर्यादेची अटच नाही.अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केलीय की अमेरिका ६६ अमेरिका विरोधी, निरुपयोगी आणि वायफळ खर्च होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधून बाहेर पडत आहे. तसंच इतर संस्था आणि संघटनांची समीक्षा अजूनही सुरू आहे. अमेरिकन नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी हे पाऊल आहे..संयुक्त राष्ट्राच्या प्रमुख संघटनांमधून अमेरिका बाहेर पडलीय. यात डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अँड सोशल अफेअर्स, इंटरनॅशनल लॉ कमिशन, इंटरनॅशनल ट्रेड सेंटर, पीस बिल्डिंग कमीशन, यूएन एनर्जी आणि यूएन पॉप्युलेशन फंड आणि यूएन वॉटर यांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांनी सर्व एक्झिक्युटिव्ह डिपार्टमेंट आणि संस्थांना याबाबत आदेशही देण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आता ज्या संस्थांमधून ते बाहेर पडलेत त्यांच्या कार्यक्रमात भाग घेणं आणि निधी देणं बंद केलं जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.